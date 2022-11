Zu schauen gibt's genug: Sylvester Stallone als Mafiapate in "Tulsa King", "Teletubbies"-Revival und viel Mystery mit "Soul", "1899", "The Calling"

Das Drama um Charles und Diana nimmt in der fünften Staffel von "The Crown" ab 9. November auf Netflix seinen Lauf. Foto: Netflix

Dem Vernehmen nach soll Peter Morgan schön langsam das britische Königshaus bis zur Halskrause stehen. Man kann es dem Chefautor von The Crown nicht verdenken, aber genau diese neue, fünfte Staffel wird mit Spannung erwartet. Nicht zuletzt, weil die Geschichte einen Zeitabschnitt betrifft, an den sich viele erinnern. Die Krise zwischen Charles und Diana, die Jahre vor ihrem Tod und die herzlose Haltung des britischen Königshauses. Darauf freuen sich die Royals weniger. Für den medialen Rumms ist gesorgt, Netflix kann sich zurücklehnen. Die Aufmerksamkeit ist gesichert, am 9. November geht es los.

Und hier die Highlights im November:

Ze Network

Er ist wieder da! David Hasselhoff, tragikomischer Held meiner Kindheit und danach, gibt sich ein Comeback, das sich gewaschen hat. In Ze Network spielt er keinen Geringeren als sich selbst, also einen abgetakelten Schauspieler, der seine besten Zeiten hinter sich hat und froh ist über jedes Rollenangebot. So auch jenes eines Theaters in Ostberlin, wo er auf Henry Hübchen trifft, ebenfalls eine alternde Legende. Gipfeltreffen! Die Geschichte will es, dass es nicht dabei bleibt, über kurz oder lang finden sich die zwei inmitten einer weltweiten Verschwörung, Bela B ist dabei, K.I.T.T. hat seinen Auftritt und ja, das klingt spaßig. 1.11., RTL+

RTL+

Dangerous Liasons

Die Serienverwurstungsmaschine widmet sich dem nächsten Klassiker. Vorlage ist die berühmte Erzählung von Pierre Choderlos de Laclos, noch bekannter ist freilich der Film von Stephen Frears mit Glenn Close, Michelle Pfeiffer, John Malkovich, Keanu Reeves und, und, und. Inhaltlich konzentriert sich das Geschehen auf die Schlagworte Sex, Rock und Rokoko. Teil der Gerüchteküche ist das Serienprojekt übrigens auch selbst: Pläne dazu wurden schon 2013 gewälzt, damals noch mit Christopher Hampton als Showrunner für die BBC. Hampton zeichnete schon 1985 für das Drehbuch des Films verantwortlich. Im Juli 2019 wurde bekanntgegeben, dass Starz die Serie bestellt hat – allerdings mit Harriet Warner als Showrunnerin und Autorin und ohne Beteiligung der BBC. Hampton scheint nur noch als ausführender Produzent auf. Das Line-up klingt vielversprechend: Alice Englert (Ginger & Rosa), Lesley Manville (Secrets & Lies, Vera Drake), Clarice van Houton (Suzy Q). Das bessere Bridgerton, who knows. Bin dabei. 6.11., Starzplay

STARZ

Souls

Ein 14-Jähriger behauptet nach einem Unfall, er könne sich an ein früheres Leben als Pilot eines verschollenen Passagierflugzeugs erinnern, und beeinflusst damit die Schicksale dreier Frauen über eine größere Zeitspanne. Einmal jenes von Allie, Pathologin und Ehefrau des verunglückten Piloten. Jenes von Linn, die sich einer Sekte anschließt und an ein Leben nach dem Tod glaubt. Und schließlich jenes der Mutter des verunfallten Buben, die sich über die Erzählungen des Sohnes sehr wundert. Die Serie von Alex Eslam, Lisa van Brakel, Senad Halilbasic und Erol Yesilkaya wurde in Cannes ausgezeichnet. Brigitte Hobmeier, Julia Koschitz, Lili Epply und Aaron Kissiov spielen die Hauptrollen in dem unglaublich dicht komponierten, achtteiligen Mysterydrama. 8.11., Sky

Sky Deutschland

The Crown

Freuen wir uns also auf Imelda Staunton als neue Queen, Jonathan Pryce in der Rolle von Prinz Philip, Elizabeth Debicki als Diana und last, but definitely not least Dominic West an ihrer Seite in der Rolle von Prinz Charles. Gestatten Sie mir die persönliche Bemerkung: Schauen Sie sich – wenn nicht mehr – zumindest den Trailer an. Great stuff! 9.11., Netflix

Netflix

SOS mit David Beckham

Kicken wie Beckham, das will die Fußballlegende höchstpersönlich erfolglosen Jungkickern beibringen. Dabei geht es um weit mehr als nur darum, das Runde ins Eckige zu bringen. Es geht ums Leben, um Leidenschaft, den Willen und dass es sich lohnt, für etwas zu kämpfen. Mir persönlich ist im Zweifelsfall trotzdem Ted Lasso lieber – sorry guys. 9.11., Disney+

KinoCheck Heimkino

The Calling

David E. Kelleys nächster Streich: Die Serie basiert auf dem Roman "The Missing File" von Dror A. Mishani und folgt dem NYPD Detective Avraham, dessen Religiosität und Spiritualität im Rahmen einer scheinbaren Routineuntersuchung auf eine harte Probe gestellt werden. Barry Levinson führte Regie, im Cast taucht unter anderem Constance Zimmer auf, unvergessen als wunderbar abscheuliche Reality-TV-Produzentin in "Unreal". 10.11., Peacock

Peacock

Streamtalk

Wie behält man den Überblick über den ständig ausufernden Streamingmarkt? Gute Frage. Eine Antwort versucht Canal+ mit dieser wöchentlichen Talkshow. Schauspielerin Hilde Dahlik führt durch den Content-Dschungel und stellt relevante Serien und Filme vor, dazu kommen Gäste. In der ersten Ausgabe etwa Valerie Huber und Rudi Roubinek. 10.11., Canal+

The English

Die britische Aristokratin Cornelia Locke sucht im Wilden Westen Ende des 19. Jahrhunderts nach dem Mörder ihres Sohnes. Unterstützt wird sie dabei vom Indigenen Eli Whipp (Chaske Spencer). Emily Blunt spielt die Hauptrolle in dieser sechsteiligen Westernserie, in der es kaum eine Verschnaufpause zu geben scheint. Das erinnert mich an Godless, eine grundgute Westernserie mit Jeff Daniels, Michelle Dockery und Rachegöttin Merritt Wever. Wenn das nur halb so gut wird wie einst dieser Femiwestern, dann gute Nacht. 11.11., Prime Video

Prime Video

Tulsa King

Apropos Legende: Jüngst zeigten sich Sylvester Stallone und sein Muskelopa-Kollege Arnold Schwarzenegger beim Halloween-Plutzer-Schnitzen. Frage: Was hat sie bloß so ruiniert? Der Ursachen gibt es wahrscheinlich allzu viele, beschäftigen wir uns lieber mit erfreulichen Dingen – Slys erster Streamingserie: Als einst mächtiger Mafioso soll Dwight "The General" Manfredi nach einer langen Gefängnisstrafe wieder hinaus aufs Feld. Die Abwesenheit praktischer Erfahrung hat ihn jedoch in der Mafia-Hierarchie hinunterpurzeln lassen, weshalb er wieder ganz unten anfangen muss. Das könnte ein ziemlicher Spaß werden, immerhin ist ein gewisser Terence Winter an Bord, seinerzeit maßgeblicher Autor von "The Sopranos" und "Boardwalk Empire". 13.11., Paramount+

Paramount Plus

Teletubbies

Netflix haucht Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa und Po neues Leben ein. Ich bin definitiv nicht Zielgruppe und maße mir kein Urteil an. Ende der 1990er-Jahre waren die vier sonderlichen Gestalten noch ein Aufregerthema. Es ging um die Frage, ob schon Kleinstkinder fernschauen sollten, aus heutiger Sicht fast rührend. Die Beeinflussbarkeit des Publikums ist mir allerdings noch gut in Erinnerung, nämlich als plötzlich rundum bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit "oh-o" gerufen wurde. Nervig. 14.11., Netflix

Netflix Jr.

Limitless

Oberschnucki Chris Hemsworth lässt die Muskeln spielen, man kann davon ausgehen, dass es nicht fad wird. 16.11., Disney+

National Geographic

1899

Ein Schiff wird kommen, genau am 19. Oktober 1899. Es geht um einen Kahn voller Migranten, die von Europa aus in die USA wollen. Die Überfahrt wird ungemütlich, vor allem wegen eines zweiten Schiffs, das grausige Geheimnisse enthält. Ein Mysterienspiel, in dem sich die "Dark"-Macher Baran bo Odar und Jantje Fries im Fach des Dunklen austoben, und auch die LED-Wände kommen nicht zu kurz. Frage an die Runde: Kenne nur ich mich in dem Trailer nicht aus? 17.11., Netflix

Netflix

Die Chefin

Und nun zu etwas völlig anderem. Die Leiterin der Münchner Mordkommission ermittelt seit mittlerweile zehn Jahren, und ich glaube, in Ausübung dieser Funktion kann man die Lacher Katharina Böhms als Vera Lanz an den Fingern einer Hand abzählen. Böhm ist ein Bollwerk der verlässlich überraschungsfreien Freitagabendkrimikost. Gut so, manchmal will man schließlich einfach nur seine Ruhe haben. 18.11., ZDF

NetworkMovieGermany

Welcome to Chippendales

Auch eine Form des amerikanischen Traums: die Entstehungsgeschichte von Somen "Steve" Banerjee, einem indisch-amerikanischen Unternehmer, der den Stripteaseclub Chippendales gründete, die erste Bar, in den USA, in der sich Männer auszogen. Ein Erfolgskonzept, das nicht ohne Folgen blieb. Im April 1987 wurde Nick De Noia, der Choreograf der Shows, ermordet, woraus in der Serie eine wilde Gangsterstory wird. Illustres Ensemble: Kumail Nanjiani, Murray Bartlett, Juliette Lewis und Annaleigh Ashford. 22.11., Disney+

Hulu

Echo 3

Die gefährliche Suche nach der Wissenschafterin Amber Chesborough im Grenzgebiet zwischen Kolumbien und Venezuela. Eine der Hauptrollen spielt Luke Evans (The Alienist – Die Einkreisung), basierend auf der israelischen Serie When Heroes Fly von Omri Givon. 23.11., Apple TV+

Apple TV

Wednesday

Ich will nicht vorschnell urteilen, aber seit dem ersten Trailer zu Tim Burtons Adams Family-Spin-off ist meine Vorfreude gedämpft. Diese Wednesday ist zu lieb! Die Fußstapfen von Vorgängerinnen Lisa Loring und Christina Ricci sind groß, zu groß wahrscheinlich, und Penélope Cruz als Morticia – das geht sich nur schwer aus. Warten wir's ab. 23.11., Netflix

JoBlo Streaming & TV Trailers

Enola Holmes

Mit Schwung, Charme und genialem Köpfchen löst Enola Holmes ihre Fälle. Der Bruder Sherlock ist ein überschätzter Wirrkopf, Enola ist viel cleverer. Ja, das ist eine witzige Idee, und natürlich bin ich Team Millie Bobby Brown, aber sorry, das Drehbuch der ersten Staffel hatte Schwächen. Enola fehlt es eindeutig an Bodenhaftung. 24.11., Netflix

Netflix

Willow

Wenn man das Gleichgewicht stört, greift das Universum ein. Im Fall von Disney bzw. Lucasfilm ist das Gleichgewicht garantiert, solange es Vorrat an wiederverwertbarer Ware aus dem Haus des Unterhaltungsriesen gibt. Deshalb flugs noch eine Serie aus diesem Eck, die Fortsetzung des gleichnamigen Kultfilms von Ron Howard aus den 1980er-Jahren. Der Clou: Warwick Davis spielt wieder Zwerg. Alternder Zwerg. 30.11., Disney+

Lucasfilm

Volles Programm, kommen Sie gut durch den November und frohes Schauen! (Doris Priesching, 31.10.2022)