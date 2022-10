Im Sommer 2021 haben die Taliban die Macht übernommen – und weniger Gewalt versprochen. Foto: APA/AFP/STR

Kabul – In Afghanistan sind bei einem Anschlag fünf Sanitätsmitarbeiter der Taliban-Streitkräfte getötet worden. Unbekannte Männer hätten am Donnerstag ein Fahrzeug angegriffen, in dem medizinisches Personal des 207. Al-Faruk-Korps saß, teilte das Verteidigungsministerium in Kabul mit. Weitere Menschen seien bei dem Angriff verletzt worden. Das Hauptquartier des Al-Faruk-Korps liegt in der Provinz Herat im Westen Afghanistans. Wer hinter dem Anschlag stand, war zunächst unklar.

Zu ähnlichen Angriffen in der Vergangenheit hatte sich die Extremistengruppe Islamischer Staat bekannt. Die radikalislamischen Taliban haben bei der Machtübernahme im Sommer 2021 versprochen, für Sicherheit nach Jahrzehnten gewaltsamer Auseinandersetzungen zu sorgen. Allerdings ist in den vergangenen Monaten die Zahl der Anschläge gestiegen, die Vereinten Nationen warnten, die ohnehin schwierige Sicherheitslage in Afghanistan verschlechtere sich. (APA, 27.10.2022)