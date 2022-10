Bereits gedreht wird für die achtteilige ORF-Serie "School of Champions". Foto: ORF/Superfilm/Fabio Eppensteiner

Wien – Seit wenigen Tagen wird im Gasteiner Tal und in Wien die neue achtteilige ORF-Serie "School of Champions" gedreht. Diese kreist um zehn junge Talente eines Elite-Ski-Internats in den Bergen. Sie gehen an ihre Grenzen, um zwischen Erfolgsdruck, Trainingsplan und Erwachsenwerden ihren Traum zu verwirklichen und an die Spitze zu gelangen. Doch dafür zahlen so manche einen hohen Preis.

Vor der Kamera stehen etwa Jakob Seeböck als Schulleiter, Josephine Ehlert als Cheftrainerin, Gregor Seberg als Chef der lokalen Seilbahnen, Simon Hatzl als Trainer und Thomas Mraz als Vater einer Schülerin. Für die Regie zeichnen Dominik Hartl und Johanna Moder verantwortlich. Der Serienstart auf ORF 1 ist laut einer Aussendung für 2024 geplant.

"Als Skination ist dieser Sport Grundbestandteil der österreichischen Identität, und es war logisch, dass wir uns ihm von einer ganz neuen Seite widmen", hielt ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz fest. Für die Koproduktion sind neben dem ORF noch SRF und BR an Bord. (APA, 27.10.2022)