Die Inflationskrise trifft auch die Big-Tech-Unternehmen hart, und auch sie machen, was sich vom Lebensmittelhändler bis zur Autowerkstatt in fasten allen Branchen derzeit abspielt: Die steigenden Preise werden an die Kundschaft weitergeben.

So hat Sony Ende August die Preise für die Playstation 5 quer durch alle Modelle um 50 Euro erhöht. Dieser Schritt war einmalig, schließlich sind Gamerinnen und Gamer sinkende Preise während des Produktzyklus gewöhnt. Nun zieht auch Microsoft nach. In einem Interview mit dem "Wall Street Journal" erklärt der Chef der Gaming-Sparte bei Microsoft, Phil Spencer, dass man die Preise in der aktuellen Situation wohl nicht mehr lange auf dem Niveau von 2020 halten könne.

Preiserhöhung wohl nach Weihnachten

Laut Spencer sei es dem Tech-Giganten aus Redmond wichtig, die Preise nicht vor dem Weihnachtsgeschäft zu erhöhen – was gleichzeitig andeutet, dass Xbox und Game Pass sowie einige Games nach Weihnachten teurer werden dürften. "Wir haben den Preis für unsere Konsole, unsere Spiele und unser Abonnement gehalten", sagte Spencer. "Ich glaube nicht, dass wir das ewig durchhalten werden. Ich denke schon, dass wir irgendwann die Preise für bestimmte Dinge erhöhen müssen. Für diese Feiertage war es uns aber wichtig, die Preise noch zu halten."

Laut dem Branchedienst "Kotaku" könne man die Aussagen Spencers sehr wohl dahingehend interpretieren, dass Preiserhöhungen bei Microsoft-eigenen Spielen unvermeidlich seien. Schließlich hätten konkurrierende Publisher bereits ähnliche Preisanpassungen nach oben vorgenommen. Der Game Pass könnte ebenfalls betroffen sein, wirkt doch der Ultimate-Tarif mit seinen 12,99 Euro pro Monat mit seinem Angebot einer Spieleflatrate, Xbox-Live-Gold, EA Play und Cloud-Gaming so, als wäre preislich noch Luft nach oben. Laut Spencer ist der Game Pass mittlerweile für 15 Prozent von Microsofts Umsatz in der Gaming-Sparte verantwortlich.

Am Konsolenmarkt könnte Microsoft mit Sony gleichziehen und in Zukunft 549,99 Euro für die Xbox Series X statt bisher 499,99 verlangen. Dieser Logik zufolge würde der Preis der Xbox Series S von 299,99 Euro auf 349,99 Euro steigen. Wer also mit dem Kauf einer neuen Xbox liebäugelt, sollte wahrscheinlich in der Vorweihnachtszeit zuschlagen. Denn auch, wenn die finalen Preiserhöhungen noch nicht bekannt sind, ist eines fix: Günstiger werden Konsolen, Games und Game Pass sicher nicht. (red, 27.10.2022)