Ein Spieler, drei Ärzte. Foto: FK Austria

Wien – Austria-Stürmer Muharem Huskovic ist am Dienstag in der Privatklinik Döbling am rechten Knie operiert worden. Bei dem Nachwuchs-Teamspieler, der sich vor zwei Wochen bei einem schweren Verkehrsunfall in einem Pkw verletzt hatte, wurde laut Angaben des Fußball-Bundesligisten erfolgreich das Außenband rekonstruiert.

Der 19-Jährige konnte das Spital am Mittwoch bereits wieder verlassen. Zum Zeitplan bezüglich seiner Rückkehr ins Training äußerte sich die Austria nicht. (APA; 27.10.2022)