Die traditionelle Trauerperiode nach dem Tod von Mahsa Amini mag mit dem 40. Tag zu Ende gegangen sein: Die Wut über ihr sinnloses gewaltsames Sterben – und über die weiteren Todesopfer, die seither auf das Konto des iranischen Regimes gehen – ist genauso geblieben wie das Ziel der Protestwelle. Der Tag wurde zur eindrucksvollen Demonstration des Durchhaltevermögens der iranischen Zivilgesellschaft, die sich gegen ein Zwangssystem zur Wehr setzt.

Die traditionelle Trauerperiode nach dem Tod von Mahsa Amini ist nach 40 Tagen zu Ende gegangen sein. Foto: IMAGO/NurPhoto/Allison Bailey

Schrecklicherweise hat gerade an diesem Tag der "Islamische Staat", der sich noch am Mittwoch zu einem Attentat auf Gläubige bei einem schiitischen Schrein in Shiraz bekannte, dem Regime einen großen Gefallen getan. Die aus dem sunnitischen Extremismus stammende Terrororganisation befeuert die Behauptung der Obrigkeit, die Islamische Republik habe es mit einem Angriff von außen auf ihre Ordnung und Zivilisation zu tun. Der Terrorangriff wird von oben genüsslich ausgeschlachtet. Die Iraner und Iranerinnen hätten die Wahl zwischen einer "Afghanisierung" des Landes und einem System, das die iranische Nationalkultur, zu der die schiitische Religion gehört, widerspiegelt und garantiert.

In dieser Ordnung werden alle Minderheiten, unter anderem die sunnitische, ihrer vollen Rechte beraubt, sie sind Bürger und Bürgerinnen zweiter Klasse. Die Frauen trifft es, weil sie in diesem System die islamische Ordnung erst sichtbar machen. Aber alle wollen das Gleiche: Emanzipation. (Gudrun Harrer, 27.10.2022)