Foto: imago images/CTK Photo

Wien – 4.342 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind am Nationalfeiertag in Österreich registriert und am Donnerstag gemeldet worden. In Krankenhäusern lagen am Donnerstagvormittag 2.096 Infizierte, 23 weniger als am Vortag. 99 Betroffene wurden auf Intensivstationen betreut, sieben weniger als am Mittwoch und minus 33 zur Vorwoche. Laut dem Corona-Prognosekonsortiums kommt es in den nächsten zwei Wochen zu einem weiteren Rückgang des Spitalsbelags.

Rückgang bei Infektionen und Corona-Spitalspatienten

Nach aktuell rund 2.000 Corona-Kranken auf Normalstationen, werden am 9. November 1.170 bis 1.780 belegten Betten erwartet mit einem Mittelwert von 1.443 Betten. Auf den Intensivstationen dürfte die Zahl der Corona-Kranken zwischen 56 und 121 (vorher 105, Mittelwert 83) liegen, geht aus dem Update der Modellrechner hervor. Es gebe momentan noch keine Anzeichen einer Umkehr des Abwärtstrends bei den Spitalspatientinnen und -patienten.

Auch was die Neuinfektionen betrifft, gehen im überwiegenden Großteil der Bundesländer und Altersgruppen die gemeldeten Positivtestungen weiterhin zurück. Aufgrund der bevorstehenden Feiertage könne es jedoch in den kommenden zwei Wochen zu Verzerrungen der gemeldeten Fall- und Belagszahlen kommen, erläuterten die Experten von TU Wien, Med-Uni Wien und Gesundheit Österreich GmbH (Gög).

Drei weitere Todesfälle gemeldet

Bis inklusive Nationalfeiertag gab es in Österreich seit dem Pandemiebeginn 5.421.306 bestätigte Sars-CoV-2-Fälle. Eine oder mehrere Infektionen hinter sich haben 5.324.383 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden galten 6.310 als wieder frei von dem Virus. Allerdings kamen seit dem Vortag weitere drei Todesfälle auf insgesamt 20.946 Corona-Opfer in Österreich hinzu. (APA, 27.10.2022)