Laut Bundeskanzleramt kann die OMV 2023 mit einer Terawattstunde LNG rechnen. Foto: APA/DRAGAN TATIC

Abu Dhabi / Wien / Kiew – Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr ist Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) an der Spitze einer Regierungsdelegation nach Abu Dhabi gereist, um über Gaslieferungen nach Österreich zu verhandeln. Ziel sei es, "mit Flüssiggas wieder nach Hause zu kommen", sagte Nehammer am Donnerstag vor Journalisten in Abu Dhabi.

Am Nachmittag erklärte das Bundeskanzleramt via Aussendung, dass eine Lieferung "liquefied natural gas", kurz "LNG", gesichert worden sei. Für wann die Lieferung genau geplant ist, geht aus der Aussendung nicht hervor. Bereits jetzt treffe die Bundesregierung Vorsorge, um die Energieversorgung im nächsten Winter 2023/24 zu sichern, steht darin lediglich

Gas für 65.000 Haushalte

"Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ein strategischer Partner Österreichs und werden im nächsten Winter mit LNG-Lieferungen einen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten, wie zwischen OMV und der emiratischen ADNOC vereinbart wurde", ist in der Aussendung des Bundeskanzleramts von Donnerstagnachmittag zu lesen. Die hätten Bundeskanzler Karl Nehammer, Finanzminister Magnus Brunner (beide ÖVP) sowie Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) und OMV-Vorstandsvorsitzender Alfred Stern am Donnerstag in Ab Dhabi vereinbart.

Eckpfeiler der Vereinbarung zwischen OMV und ADNOC sei eine Lieferung von einer Terawattstunde LNG aus den Emiraten an die OMV, die entspreche dem Jahresverbrauch von 65.000 Haushalten mit Gasheizung. (APA, 27.10.2022)