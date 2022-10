Therese Terror sprengt als DJ, Genre-Vorgaben und Eitelkeiten, setzt sich für Genderdiversity in der Szene ein und lebt auch als Business-Powerfrau Tabus aus. Elsa Okazaki

FREITAG

Und was feiern wir? Etwa das Leben oder um sich von Trauer oder Schmerz abzulenken. Oder einfach, um sich der Kultur hinzugeben. An diesem Wochenende werde ich dies in Berlin tun, wo das Pornfilmfestival stattfindet und DJ Therese Terror der Stadt einheizen wird. Und zwar an der Volksbühne Berlin beim "Toten Salon".

Im Westen unseres Landes, in Innsbruck, bietet das Eternal Kollektiv im Dachsbau eine andere Perspektive trotz derselben Gesichter: Bass, Groove und Vibe, somit UK-lastiger als der sonst übliche Techno. In Graz wird "Cosmic Combination" serviert, ein Genre, das der Produzent Daniel Monaco aus Psychedelic Disco, 90er-Techno und 80s kreiert, er kommt hierfür aus Amsterdam ins Guestroom.

SAMSTAG

New-Wave-Schlager von Sänger Kaltenkirchen, feministischer Rap von Donna Savage, Retro-Pop von Rahel trifft bei Salò auf Pop und Punk, somit Verletzlichkeit auf Wut. Beim Event "Salò & Rahel & Friends" gibt es im Flex nicht nur die neue, hippe Artist-Szene, sondern auch Party und Konzert bis zwei Uhr früh. Kultur braucht Kohle, das funktioniert zumindest bei der Filmindustrie.

Die Viennale, das internationale Filmfestival in Wien, schafft es, die Afterparty in der Falkestraße 5 zu freiem Eintritt zur Verfügung zu stellen. Musikalisch verantwortlich sind die Allstars von Radio Rudina. Auch eine finanzielle Unterstützung erhält das Celeste von der Wirtschaftsagentur, das "I hear a new world" veranstaltet. In dieser Location sind immer wieder neue DJ-Schmankerl zu entdecken!

Am Sonntag empfiehlt es sich, sich ausgewählte Platten von Muslim-Funk über peruanische Melodien vom Vinyl-Sammler Alaska Al Tropical bei der Viennale-Party zu gönnen. Ach herrje! Am Montag ist Halloween, eine kapitalistische Kultur, die ich weniger unterstützen möchte. Setzen wir uns lieber zu Allerheiligen mit unserer eigenen inneren (Schein-)Heiligkeit auseinander. Oder wir üben uns zumindest in Kostümkunst und Schauspielerei an diesem Tag. (Nadine Abena Cobbina, 28.10.2022)