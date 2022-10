Kult und eine Ikone Hollywoods: Arte würdigt die Schauspielerin Jamie Lee Curtis, die aktuell wieder in einer "Halloween"-Verfilmung aufgeigt – um 21.45 Uhr. Foto: APA/AFP/CHRIS DELMAS

19.40 REPORTAGE

Re: E-Autos für alle – Wie wir in Zukunft mobil bleiben Es ist der größte Umbruch in der Geschichte der Autoproduktion: Die E-Mobilität soll Klimaretter werden. Die Anzahl zugelassener E-Autos auf Deutschlands Straßen nimmt zu. Kritik bezüglich Umwelt- und Kostenfragen bleibt jedoch bestehen. Bis 20.15, Arte

20.15 GEDÄCHTNISPUZZLE

Der Patient (Le patient, F 2022, Christophe Charrier) Nach einem dreijährigen Koma infolge eines Massakers wacht der 19-jährige Thomas (Txomin Vergez) im Krankenhaus auf. Er erfährt, dass seine ganze Familie ermordet wurde und seine Schwester verschwunden ist. Mit Hilfe einer Psychologin (Clotilde Hesme) versucht er, die Tatnacht zu rekonstruieren. Bis 21.45, Arte

20.15 COMEDYTALENTE

Die Comedy Challenge – Das kann ja heiter werden Acht Comedytalente rittern in vier Sendungen um eine eigene Show im ORF. Unterstützung bekommen sie von Angelika Niedetzky, Robert Palfrader, Manuel Rubey und Andreas Vitásek. Durch die Shows führt Gabi Hiller. Bis 21.45, ORF 1

20.15 KLASSIKER

Columbo: Waffen des Bösen (The Conspirators, USA 1978, Leo Penn) Columbo (Peter Falk) spürt dem Doppelleben des irischen Dichters und IRA-Unterstützers Devlin (Clive Revill) nach. Bis 22.15, ATV 2

21.45 GEWÜRDIGT

Jamie Lee Curtis: Schrei nach Freiheit in Hollywood Seit 40 Jahren arbeitet die Golden -Globe-Gewinnerin nun in der Hollywoodbranche: Jamie Lee Curtis. Vor allem bekannt wurde sie durch ihre Verkörperung der Laurie Strode in der Halloween-Reihe, die aktuell eine Fortsetzung findet. Im Laufe der Zeit wurde sie zu einer Ikone dieses Genres und Kultfigur in Hollywood. Bis 22.40, Arte

22.25 DOKUMENTARFILM

Mein liebster Feind (D, 1999, Werner Herzog) Klaus Kinski, wie er lebte und wütete: Werner Herzog hat die künstlerische Be ziehung acht Jahre nach dem Tod "seines" Darstellers, den er für den größten Schauspieler aller Zeiten hielt, zum Thema eines Dokumentarfilms gemacht. Bis 0.05, ORF 3

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Europas erster Faschist – Benito Mussolini Er gilt als Vorreiter unter den Diktatoren des 20. Jahrhunderts: Benito Mussolini. Der "Duce" verführte die Massen, inszenierte den Kult um seine Person, ging brutal gegen Andersdenkende vor, indoktrinierte die Kinder Italiens und diente damit Adolf Hitler als Vorbild. Bis 23.20, ORF 2

0.25 GERICHTSDRAMA

Die zwölf Geschworenen (12 Angry Men, USA 1957, Sidney Lumet) Ein Geschworener (Henry Fonda) bringt die anderen elf dazu, ihre hastige Entscheidung in einem Mordprozess gegen einen 18-jährigen Puerto Ricaner noch einmal zu überdenken. Der grandiose Ensemblefilm ist das Regiedebüt von Sidney Lumet (Serpico), der seinen Ruf als Meister des Justizfilms und New-York-Spezialist noch oft bestätigen sollte. Bis 1.55, BR