Während die ukrainische Armee im Süden und Osten mit aller Härte gegen russische Truppen kämpft, bereiten sich die Menschen im ganzen Land auf eine neue, weitere Front vor, die überall verlaufen wird: der Winter. Es wird wohl der schlimmste in der Geschichte des Landes werden, erklärte Jurij Witrenko, Chef des ukrainischen Energiekonzerns Naftogaz, vor kurzem im Gespräch mit dem deutschen Handelsblatt. Er erwarte ständige Stromausfälle und viele Probleme bei der Versorgung der Bevölkerung mit Fernwärme. Am Montag waren durch einen russischen Raketentreffer in Kiew bereits große Teile der Wasserversorgung ausgefallen.

Tetyana, 68, sammelt Holzreste in einem zerbombten Haus ein, um im Winter heizen zu können Foto: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Tatsächlich statten sich überall im Land die Menschen mit Powerbanks, Kerzen und Campingkochern aus; sie posten Bilder in den sozialen Netzwerken und berichten über ihre ganz persönlichen Strategien, um die kommenden Wochen und Monate zu überstehen. "Ich kann Ihnen sagen, dass es sehr, sehr kalt werden wird", erklärt etwa Andrij Wynnytschenko in einem Video, das er bereits im Juli auf der Plattform Tiktok gepostet und das bereits mehr als 10.000 Likes bekommen hat.

Düstere Aussichten

Der 32-Jährige arbeitet als Software-Entwickler in der Hauptstadtregion Kiew. Wynnytschenkos Botschaft ist klar: Isoliert eure Häuser, kauft Heizdecken – denn es wird schwer werden, den ganzen Raum warm zu halten. Im Gespräch mit dem STANDARD erklärt er, dass er die alten Holzfensterrahmen in seiner Wohnung längst mit Schaumgummi und Klebeband abgedichtet hat.

"Aber in den kommenden Monaten wird es nicht nur Probleme mit der Heizung geben. Die Menschen werden vermehrt elektrische Heizkörper benutzen – dadurch wird der Stromverbrauch überall erheblich ansteigen, und es wird zu noch mehr Stromausfällen kommen", so Wynnytschenko.

Dabei sind diese bereits jetzt an der Tagesordnung: Probleme mit der Stromversorgung gibt es aufgrund der gezielten russischen Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur schon seit Wochen überall im Land. Nachdem Russland etwa am 10. Oktober eine Serie an massiven Raketen- und Drohnenangriffen auf das gesamte Gebiet gestartet hat, erfolgen Stromabschaltungen auch kontrolliert, damit die Schäden behoben werden können. Ein Drittel des Energiesektors sei durch die jüngsten russischen Angriffe beschädigt worden, teilte auch Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj vor kurzem mit.

Russische Kriegsstrategie

Die ukrainische Regierung rät im Ausland lebenden Flüchtlingen deshalb, nicht vor dem Frühjahr in die Heimat zurückzukehren. Die Befürchtung wächst, dass die beschädigte Energieinfrastruktur des Landes die Nachfrage in diesem Winter einfach nicht mehr völlig decken kann.

Russland trifft mit seiner Strategie damit nicht nur die Privathaushalte, sondern vor allem auch die kleinen Unternehmen, die sich seit dem Krieg ohnehin nur knapp über Wasser halten können: Restaurants, Friseursalons, Supermärkte. Auf Strom und Licht kann niemand verzichten, vor allem jetzt nicht, da die Tage noch kürzer werden.

Für den IT-Sektor, der vor dem Krieg noch als einer der vielversprechendsten Wirtschaftssektoren des Landes galt, ist die Situation eine Katastrophe. "Für uns ist Strom überlebenswichtig", erklärt Andrij Wynnytschenko, der Softwareexperte. Er wohnt in einer Kiewer Vorstadt, in der Nähe des Flughafens, und berichtet von den nun zum Alltag gehörenden Stromabschaltungen. "Wenn das passiert, steigen alle auf ihr mobiles Internet um – und dann bricht die Mobilfunkverbindung zusammen", sagt er. "Blackouts wie solche bedeuten, dass wir von der Welt isoliert sind. Ich weiß nicht, wie lange es möglich sein wird, sich unter diesen Umständen normal zu fühlen."

Überall wird Strom gespart

Schon seit Wochen werden die Straßenbeleuchtungen und Leuchtreklametafeln vielerorts abgeschaltet – so auch im Zentrum von Kiew. Neben den kontrollierten Stromabschaltungen, die in den meisten Bezirken jeweils für mehrere Stunden erfolgen, wurden die Bewohner außerdem dazu aufgerufen, Strom zu sparen.

In den Restaurants und Bars sitzen die Gäste nun oft nur bei Kerzenlicht. Passanten leuchten sich mit den Taschenlampen ihrer Smartphones den Weg durch die Regale der Läden – eine Situation, wie man sie so wohl noch in keiner europäischen Hauptstadt erlebt hat.

Die dunklen Straßen und Innenhöfe wirken sich auch auf das persönliche Sicherheitsgefühl aus, vor allem auf das von Frauen, erklärt die 25-jährige Iulia Homonets, die für eine humanitäre Organisation in Kiew arbeitet. "Mir ist noch nie etwas passiert, und ich hoffe, dass das so bleibt. Aber als Frau habe ich immer Angst, im Dunkeln nach Hause zu gehen. Und dieses Gefühl lässt sich auch nicht wegrationalisieren", so Homonets. Sie habe zwar keinen Pfefferspray bei sich. Aber die Fäuste in der Jackentasche geballt, den Schlüssel wie eine Waffe zwischen den Fingern; die Airpods in den Ohren, aber ohne Musik, damit sie hören kann, ob sich von hinten jemand nähert.

Frage nach mentaler Gesundheit

"Ich weiß nicht, wie wir es schaffen werden, unsere mentale Gesundheit zu wahren", sagt Software-Programmierer Wynnytschenko. Er versucht es mit reduziertem Nachrichtenkonsum. Die Fotos aus den befreiten Gebieten. Die Berichte über die Folter. Die Schicksale von Menschen, die ihre Verwandten verloren haben, fliehen müssen oder finanziell vor dem Abgrund stehen.

"Am Anfang, als der Krieg anfing, war ich 24 Stunden am Tag online und habe alles mitverfolgt. Aber das macht etwas mit einem." Wynnytschenko versucht, so gut es eben geht, weiterzuleben, seinen täglichen Routinen zu folgen, sich auf seine Arbeit zu konzentrieren. Zumindest so lange, wie das unter diesen Umständen noch möglich ist. (Daniela Prugger aus Kiew, 31.10.2022)