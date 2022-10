Google musste in der EU bereits wegen drei Vergehen 8,25 Milliarden Euro zahlen

Google Play ist im Visier der Kartellhüter. Foto: Reuters / Issei Kato

Die europäischen Kartellbehörden nehmen die Aktivitäten des App-Katalogs Google Play unter die Lupe. Das geht aus dem Quartalsbericht der Google-Muttergesellschaft Alphabet hervor. "Im Mai 2022 leiteten die EU-Kommission und die britische Wettbewerbsbehörde CMA jeweils eine formelle Untersuchung der Geschäftspraktiken von Google Play ein", heißt es dort. Die EU-Kartellbehörde war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die Untersuchung könnte zu einer weiteren Milliardenstrafe gegen den US-Tech-Riesen führen. In den letzten zehn Jahren hat Google nach drei Untersuchungen seiner Geschäftspraktiken insgesamt 8,25 Milliarden Euro (8,23 Mrd. Euro) an EU-Kartellstrafen zahlen müssen.

Geldbußen

Die EU-Kartellbehörden untersuchten, ob Googles Drohung, Apps aus dem Play Store zu entfernen, wenn der App-Entwickler ein anderes Zahlungssystem als das von Google verwendet, den Entwicklern geschadet habe, hatte Reuters im August von zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen erfahren. Entwickler haben immer wieder die Gebühren, die Google und Apple in den App-Stores ihrer Smartphone-Betriebssysteme verlangen, als überhöht kritisiert.

Unabhängig davon kündigte Google am Donnerstag an, gegen eine Rekordstrafe von 4,1 Mrd. Euro beim obersten europäischen Gericht Berufung einzulegen. Ein untergeordnetes Gericht hatte die Beschwerde des Konzerns im vergangenen Monat abgewiesen. Das in Luxemburg ansässige Gericht hatte die Entscheidung der Kommission aus dem Jahr 2018 im Großen und Ganzen gestützt, die Geldbuße jedoch von 4,34 Milliarden auf 4,125 Milliarden Euro gekürzt. "Wir bereiten unsere Berufung vor. Die Frist für das Gericht ist der 1. Dezember", sagte ein Google-Sprecher. (APA, 27.10.2022)