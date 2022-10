Foto: Magenta

Ab Jänner 2023 übernimmt Babak Ghasemi bei Magenta Telekom die Funktion des Finanzvorstandes, geht aus einer Aussendung von Magenta von Donnerstag hervor. Der 43-Jährige löst damit Philipp Pohlmann ab. Dieser verlässt nach mehr als acht Jahren bei der Deutschen Telekom den Konzern. Rund drei Jahre arbeitete Pohlmann in Österreich für den Konzern.

Ghasemi ist seit mehr als zehn Jahren im Finanzbereich der Deutschen Telekom tätig. Aktuell ist er Senior Vice President Controlling & Finance für das Privatkundengeschäft der Telekom Deutschland sowie Finanzchef für die Marke Congstar.

Werdegang

Er hat seine berufliche Karriere bei KPMG Advisory gestartet und ist seit 2010 in der Deutschen Telekom tätig. Ursprünglich im Technik-Bereich gestartet, wechselte er rasch in den Accounting-Bereich, wo er von 2011 bis 2015 tätig war. 2016 bis 2019 war er Senior Vice President für Procure-to-Pay in der Deutsche Telekom Services Europe (DTSE) und etablierte durch digitale Transformation europaweit shared services. (APA, 27.10.2022)