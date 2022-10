Er ist wieder da. Foto: AP/Super

Superstar Cristiano Ronaldo traf für Manchester United bei seinem Comeback nach der Suspendierung in der Europa League gegen Sheriff Tiraspol zum 3:0-Endstand (81.).

Der Portugiese war am Dienstag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, nachdem ihn Trainer Erik ten Hag am vergangenen Donnerstag für ein Ligaspiel suspendiert hatte. Grund für die Verbannung war Ronaldos vorzeitiger Abgang beim Premier-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur (2:0), als der 37-jährige Ersatzspieler bereits vor dem Schlusspfiff den Innenraum des Stadions verlassen hatte.

Um den Gruppensieg

Gegen Tiraspol spielte Ronaldo durch und traf kurz vor Schluss mit einem Abpraller seines eigenen Kopfballs zur Entscheidung. Damit geht es in der letzten Runde der Gruppe E beim noch makellosen Tabellenführer Real Sociedad um den Gruppensieg. Der SC Freiburg, Betis Sevilla, St. Gilloise und Ferencvaros Budapest haben sich unterdessen den Gruppensieg gesichert und stehen im Achtelfinale.

Freiburg wendete die erste Niederlage in der Gruppe G beim 1:1 gegen Olympiakos Piräus mit einem späten Ausgleich ab. Die beiden ÖFB-Kicker Michael Gregoritsch und Philipp Lienhart wurden in der Schlussphase ausgewechselt. Aleksandar Dragovic feierte mit Roter Stern Belgrad einen 2:1-Sieg gegen Trabzonspor und darf sich mit den Serben in der Gruppe H noch Hoffnungen auf den zweiten Tabellenplatz machen.

In Rom ging der Außenseiter aus Dänemark durch den 21-jährigen Gustav Isaksen (8.) in Führung. Sergej Milinkovic-Savic (36.) und Pedro Rodriguez (58.) drei Minuten nach seiner Einwechslung drehten die Partie aber zugunsten der Mannschaft von Maurizio Sarri.

Ticket gelöst

In Gruppe C gewann Betis Sevilla das Spitzenspiel bei Ludogorez Rasgrad mit 1:0 und hat damit das Ticket für das Achtelfinale gelöst. Auch in Gruppe D hat der belgische Club St. Gilloise mit einem 2:0 beim punktlosen Schlusslicht Malmö den Gruppensieg fixiert. Union Berlin mit ÖFB-Teamspieler Christopher Trimmel übernahm mit einem 1:0 zu Hause gegen Braga Rang zwei, der einen Platz im Play-off gegen einen Drittplatzierten der Champions League bedeuten würde. Auch Ferencvaros darf nach einem 1:1 gegen AS Monaco mit dem Achtelfinale planen.

In Gruppe A verspielte Arsenal den vorzeitigen Aufstieg. Die Londoner mussten sich bei PSV Eindhoven (mit Philipp Mwene) mit 0:2 geschlagen geben, haben vor der letzten Runde aber noch zwei Punkte Vorsprung auf die Niederländer, die zumindest Platz zwei sicher haben. Arsenal empfängt um Abschluss Schlusslicht FC Zürich. In Gruppe B verspielte Rennes beim 3:3 im direkten Duell um Platz eins gegen Fenerbahce in Istanbul eine 3:0-Führung. Dynamo Kiew ist nach einem 3:3 bei Larnaca vorzeitig ausgeschieden. (APA, 27.10.2022)

Gruppe A:

DFC Zürich – FK Bodö/Glimt 2:1 (0:1)

PSV Eindhoven – Arsenal 2:0 (0:0)

PSV: mit Mwene

Gruppe B:

AEK Larnaca – Dynamo Kiew 3:3 (1:1)

Fenerbahce Istanbul – Stade Rennes 3:3 (1:3)

Gruppe C

Ludogorez Rasgrad – Betis Sevilla 0:1 (0:0)

HJK Helsinki – AS Roma 1:2 (0:1) HJK: Martic Ersatz

Gruppe D

Malmö FF – Union Saint-Gilloise 0:2 (0:2)

Union Berlin – SC Braga 1:0 (0:0) Union: mit Trimmel

Gruppe E

Manchester United – Sheriff Tiraspol 3:0 (1:0)

Omonia Nikosia – Real Sociedad 0:2 (0:1)

Gruppe F

Lazio Rom – Midtjylland 2:1 (1:1)

Tore: Milinkovic-Savic (36.), Pedro Rodriguez (58.) bzw. Isaksen (8.)

Sturm Graz – Feyenoord Rotterdam 1:0 (0:0)

Gruppe G:

SC Freiburg – Olympiakos Piräus 1:1 (0:1) Freiburg: Gregoritsch bis 72., Lienhart bis 77.

FC Nantes – Karabach Agdam 2:1 (1:0)

Gruppe H

Roter Stern Belgrad – Trabzonspor 2:1 (1:1) Roter Stern: mit Dragovic

Ferencvaros Budapest – AS Monaco 1:1 (0:1)