Angehörige trauern um die verstorbenen Bergleute. Foto: AFP / Yasin Akgul

Istanbul – Nach dem schweren Grubenunglück in der Türkei mit 41 Toten haben die Behörden am Donnerstag 25 Verdächtige festgenommen. Unter den Festgenommenen war laut der Nachrichtenagentur Anadolu Ajansi auch der Direktor der staatlichen Kohlegrube. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sicherte eine vollständige Untersuchung des Unglücks zu. Niemand werde "verschont", wenn feststehe, wer für den Vorfall verantwortlich sei.

Ansammlung von Methangas

Das Unglück hatte sich Mitte Oktober nahe der Stadt Amasra an der türkischen Schwarzmeerküste ereignet. Durch eine Explosion in der Grube waren rund hundert Bergleute in zwei Stollen in 300 Metern und 350 Metern Tiefe eingeschlossen. 58 Bergleute konnten gerettet werden, 41 weitere starben. Deren Angehörige sagten der Nachrichtenagentur AFP und türkischen Medien, einige Bergleute hätten sich etwa zehn Tage vor der Explosion über Gasgeruch in der Mine beschwert.

Die türkische Bergarbeitergewerkschaft führte die Explosion auf eine Ansammlung von Methangas zurück. Die Opposition wirft der Regierung vor, nicht die notwendigen Maßnahmen ergriffen zu haben, um das Unglück zu verhindern. (APA, 28.10.2022)