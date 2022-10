Birgit Parade und Hubert Weitzer-Parade sind die Erfinder von Cutz Cookies und leben mit ihren zwei Kindern in einer loftähnlichen Wohnung in Wien-Favoriten

In ihrem 240 Quadratmeter großen Zuhause haben die Kekshersteller Birgit Parade und Hubert Weitzer-Parade schon die eine oder andere Wand eingerissen.

Das Sofa wurde zum Corona-Projekt und hat in einem Lockdown eine neue Farbe bekommen. Foto: Lisi Specht

"Das erste Mal haben wir in dieser Wohnung geschlafen, als sie noch eine komplette Baustelle war – einfach am Boden mit Matratzen auf dem Estrich. Das war vor über 15 Jahren, seither wohnen wir hier. Das Haus ist schon seit vielen Jahren in Familienbesitz. Die Miete geht also an unsere Eltern bzw. Schwiegereltern.

Als die Wohnung ganz oben freigeworden ist, sind wir eingezogen. Damals haben wir die Wohnung von Grund auf renoviert. Auf derselben Etage gab es noch eine zweite Wohnung, in der damals eine alte Frau gelebt hat. Sechs oder sieben Jahre später ist diese Nachbarin gestorben. Dann haben wir Wände eingerissen und unsere Wohnung vergrößert. Auch einige unserer Möbel sind aus dieser Wohnung, weil die Angehörigen der Frau nichts davon wollten. Jetzt bewohnen wir das ganze obere Stockwerk – also knapp 240 Quadratmeter.

Im Kinderzimmer ziert eine alte Kulisse aus dem Theater der Jugend die Wände, die die Familie vor der Mülldeponie gerettet hat. Fotos: Lisi Specht

Der große Raum ist unser Wohn- und Esszimmer. Hier hat jeder sein eigenes Plätzchen, und es gibt sogar eine Kletterwand für die Kinder. Früher waren das einmal drei Räume. Uns hat die Vorstellung eines ganz großen Raumes aber immer schon gefallen. Eine Galerie oder ein Loft – das wäre auch was für uns. Vorhänge allerdings sind nicht unseres, die sind doch nur Staubfänger.

Bei uns ist immer alles in Veränderung, vor allem Birgit hält es nicht lange aus, wenn alles immer gleich ist. Wir stellen den großen Raum deshalb auch sehr oft um. Das Sofa war früher mal ein Raumtrenner. Während eines Lockdowns haben wir es umgestellt und auch gleich neu eingefärbt. Also die Bezüge runter und mit Farbe in die Waschmaschine – zwölf Packungen von dem Färbemittel aus der Drogerie haben wir dafür gebraucht. Danach sah es aus wie ein neues Sofa.

In einem langen Gang – umgebaut zum Vorratsschrank – lagern die Backutensilien für neue Keksrezepte. Fotos: Lisi Specht

Viele, die uns besuchen kommen, sagen auch heute noch, wir müssten etwas in die Mitte stellen, den Raum teilen. Aber uns gefällt es so, wie es ist. Wir haben die große Fläche einfach gern. Wir haben einen mobilen Fernseher, den wir immer herumschieben. Dass es einen fixen Platz dafür gibt und sich alles daran ausrichtet, das ist nichts für uns. Irgendwann bauen wir vielleicht noch ein Kastl, in dem wir den Fernseher einfach verstecken können.

Gleich neben der Küche haben wir einen langen Gang in einen Vorratsraum umgestaltet, in dem auch der Kühlschrank steht. Hier sind unsere ganzen Backsachen verstaut. In unserer Küche finden unzählige Versuche statt, hier tüfteln wir neue Rezepte für unsere Cutz Cookies aus. Auch unsere Kinder haben hier einen eigenen Platz, wo sie mitarbeiten können. Das war uns total wichtig.

Wo heute ein Raum ist, waren früher drei. Die Familie hat Wände eingerissen, um eine loftähnliche Atmosphäre zu schaffen. Fotos: Lisi Specht

In der ganzen Wohnung haben wir Kunstwerke von befreundeten Künstlern. Manches haben wir auch selbst gemalt mit den Kindern, oder wir haben ein altes Möbelstück vom Flohmarkt noch etwas verschönert. Im Kinderzimmer steht eine alte Kulisse aus dem Theater der Jugend, wo wir vor einigen Jahren gedreht haben, als wir noch Filmproduktionen gemacht haben. Die Kulisse haben wir so vor der Deponie gerettet, und wir finden, sie hat so ein tolles zweites Leben bekommen.

Natürlich haben wir, wie wohl die meisten, schon öfters darüber geredet, ob wir irgendwann mal aufs Land ziehen wollen. Aber eigentlich ist das nichts für uns. Wir sind beide absolute Stadtmenschen. Wichtig ist uns aber, dass man von der Wohnung aus den Himmel sehen kann. Zum Glück leben wir im obersten Stockwerk mit einem sehr schönen Ausblick.

In der Küche wird an neuen Keksrezepten gearbeitet. In der ganzen Wohnung hängen Kunstwerke. Fotos: Lisi Specht

Wir lieben den Altbau; auch hier im Zehnten, wir mögen die Gegend sehr. Aber man muss schon offen sein für das Leben hier. Unsere Gegend ist besonders in den letzten Jahren ein spannendes Grätzl geworden. Es sind ein paar Künstler in der Umgebung eingezogen. Heute wie früher ist es aber eine extreme Mischung an Leuten. Der Bezirk ist ja oft verpönt. Aber wir könnten uns nicht vorstellen, woanders zu leben." (Bernadette Redl, 31.10.2022)