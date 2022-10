Die Vamed-KMB ist seit 1986 mit der technischen Betriebsführung des Wiener Allgemeinen Krankenhauses betraut. Foto: apa / georg hochmuth

Der international bedeutendste Preis für Unternehmensführung geht heuer an den technischen Betreiber des Universitätsklinikums AKH Wien. Vamed-KMB, ein Unternehmen des international tätigen Gesundheitskonzerns Vamed, ist in Lyon mit dem EFQM Global Award ausgezeichnet worden. Der internationale Preis, der von der European Foundation for Quality Management (EFQM) nach Auswahl durch eine Expertenjury aus Wirtschaft und Wissenschaft vergeben wird, gilt als Auszeichnung mit den strengsten Vergabekriterien und damit als olympisches Gold für Organisations- und Unternehmensführung.

Die Auszeichnung sei auch eine Anerkennung dafür, dass die 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Vamed-KMB die kritische Infrastruktur des größten Krankenhauses Österreichs selbst unter schwierigsten Bedingungen in der Pandemie am Laufen gehalten und sogar weiter ausgebaut haben. Zu den früheren Preisträgern zählen unter anderen BMW, Bosch und Infineon. Rund 50.000 Unternehmen weltweit wenden das EFQM-Modell an. Nur 15 Finalisten schafften es dieses Jahr in die Endauswahl für die höchste Auszeichnung. Die Vamed-KMB ist seit 1986 mit der technischen Betriebsführung des AKH betraut. (stro, 28.10.2022)