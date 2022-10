US-Außenminister Blinken besuchte im November vergangenen Jahres die US-Botschaft in Abuja. Foto: REUTERS/POOL

Abuja/Washington – Wegen eines "erhöhten Risikos terroristischer Angriffe" haben die USA am Donnerstag die Abreise von allem nicht dringend benötigtem diplomatischem Personal und deren Familien aus der nigerianischen Hauptstadt Abuja angeordnet. Das US-Außenministerium gab keine Details zur Bedrohung an, die Länderinformationen des Ministeriums allerdings warnen, dass "Terroristen mit wenig oder ohne Vorwarnung angreifen könnten" und dabei etwa auf Einkaufszentren, Märkte, Hotels und Schulen abzielen.

Außenminister Antony Blinken war zuletzt im November 2021 in der US-Botschaft in Abuja zu Besuch und sprach über die "sehr reale" Gefahr durch gewalttätige Extremisten, Kriminelle und interne bewaffnete Konflikte.

Schon am Dienstag hatten die USA ihren diplomatischen Beschäftigten erlaubt, die Stadt zu verlassen. Mehrere westliche Botschaften empfahlen ihren Bürgern, Reisen innerhalb Nigerias einzuschränken.

Außenministerium rät zu Vorsicht

Abuja galt bisher als sicher. Doch Aufständische, die mit der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) in Verbindung stehen, haben sich in den letzten Monaten zu mehreren Anschlägen in umliegenden Gebieten bekannt.

Bewohner der Region, auch westliche Diplomaten, sind seit einem Massenausbruch aus einem Gefängnis am Stadtrand von Abuja im Juli zunehmend besorgt. Dabei entkamen mehr als 400 Gefangene, darunter dutzende mutmaßliche Jihadisten. Nach mehrfachen westlichen Warnungen versicherten die nigerianischen Behörden, dass "alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen" getroffen worden seien.

Österreich ist mit einer Botschaft in Abuja vertreten. Das Außenministerium verweist auf seiner Homepage auf die Terrorwarnung für Abuja und rät auch in anderen nigerianischen Städten zu "höchster Vorsicht". Es gilt eine partielle Reisewarnung. (APA, red, 28.10.2022)