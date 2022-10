Die Wirtschaft stagnierte laut Wifo-Schnellschätzung im dritten Quartal. Gegenüber der Vorjahresperiode gibt es ein leichtes Plus

Wifo-Chef Gabriel Felbermayr. Foto: APA / Roland Schlager

Wien – Die heimische Wirtschaftsleistung hat sich im dritten Quartal abgeschwächt. Gegenüber dem Vorquartal sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,1 Prozent, womit sich die eingetrübte Wirtschaftsstimmung erstmals auch in den Wirtschaftsdaten niederschlägt. Im Vergleich zur Vorjahresperiode gab es laut dem Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo zwar noch ein Plus von 1,8 Prozent. Dieses fiel nach Zuwächsen von 8,6 und 6,2 Prozent in den ersten beiden Quartalen aber wesentlich geringer aus.

Kräftig verringert haben sich durch den Einbruch der internationalen Wirtschaft auch die Exporte, die im Vergleich zum Vorquartal um 3,5 Prozent sanken. Die Investitionsnachfrage verringerte sich um 0,3 Prozent. Positive Impulse setzten hingegen die privaten Haushalte, deren Konsumausgaben um 0,6 Prozent stiegen. Der Konsum der öffentlichen Haushalte stagnierte.

Wertschöpfung bei Sachgütern verringert

Der Rückgang der Exportnachfrage schlug sich laut der Schnellschätzung in der Sachgüterproduktion nieder. Deren Wertschöpfung verringerte sich um real 1,4 Prozent, nachdem sie im zweiten Quartal noch um 1,8 Prozent gestiegen war.

In Handel, Beherbergung und Gastronomie ist die Wertschöpfung um 0,3 Prozent zurückgegangen. Leichte Zuwächse gab es in der Produktion der öffentlichen Verwaltung (0,7 Prozent), im Bauwesen (0,2 Prozent) und bei den sonstigen Dienstleistungen (0,1 Prozent). (APA, 28.10.2022)