Das Ergebnis der Obduktion stand am Freitagvormittag noch aus. Foto: APA/LUKAS HUTER

Am Donnerstagvormittag gegen 9 Uhr hat ein Förster die Leiche eines 23-jährigen Mannes neben der Hubertuswarte im Lainzer Tiergarten in Wien-Hietzing entdeckt. Laut einer ersten Auskunft eines Sprechers der Wiener Polizei dürfte diese bereits einige Stunden dort gelegen sein. Die konkreten Umstände des Todes sind allerdings noch unklar. Es gebe keine Spuren von Gewalteinwirkung, "augenscheinlich" deute derzeit noch nichts auf Fremdverschulden oder Suizid hin. Aber es könne nicht ausgeschlossen werden.

Deshalb ermittelt die Polizei nun wegen eines "bedenklichen Todesfalls" und ordnete eine gerichtliche Obduktion an. Wann ein Ergebnis dazu vorliegt, lässt sich nicht voraussagen. Das komme auf den Gerichtsmediziner an, sagt der Sprecher. "Das kann heute oder morgen sein, aber auch in drei, vier Tagen."

Möglicherweise könnte der Fall aber noch mehr Zeit in Anspruch nehmen. Sollte die Obduktion kein klares Bild liefern, könnte ein toxikologisches Gutachten notwendig werden. "Das dann dauert meistens Wochen", heißt von der Polizei. (jan, 28.10.2022)