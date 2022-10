Der Euro verliert weiterhin an Kaufkraft. Foto: AFP / Ina Fassbender

Frankfurt – Experten der EZB-Geldpolitik haben aufgrund des nicht nachlassenden Teuerungsschubs ihre Inflationsprognosen für den Euro-Raum erneut kräftig nach oben geschraubt. Die Volkswirte gehen mittlerweile für heuer von einem Anstieg der Verbraucherpreise im Euroraum von 8,3 Prozent aus, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag mitteilte. Im Juli hatten sie noch ein Plus von 7,3 Prozent prognostiziert.

Die neue Vorhersage liegt damit noch deutlicher über dem Inflationsziel der EZB, die 2 Prozent Teuerung als optimal für die Wirtschaft der Eurozone erachtet. Im September hatte die Inflation angefacht durch einen massiven Anstieg der Energiepreise im Zuge des Ukraine-Kriegs einen neuen Rekordwert von 9,9 Prozent erreicht.

Prognose auch für kommende Jahre erhöht

Die EZB stemmt sich inzwischen mit kräftigen Zinserhöhungen gegen den massiven Anstieg der Lebenshaltungskosten. Auf ihrer Sitzung am Donnerstag beschloss sie, die Schlüsselzinsen in einem weiteren Jumbo-Zinsschritt um 0,75 Prozentpunkte anzuheben. Die EZB befragt in ihrem sogenannten Survey of Professional Forecasters (SPF) vier Mal im Jahr Ökonomen zu deren Wachstums- und Inflationsprognosen. Die Ergebnisse der Umfrage liefern den Währungshütern wichtige Anhaltspunkte für die Ausrichtung der Geldpolitik. Die jüngste Umfrage der EZB fand zwischen dem 30. September und 6. Oktober statt. Dabei bekam sie 59 Antworten.

Für die nächsten beiden Jahre erhöhten die Volkswirte ihre Inflationsprognosen ebenso. Für das Jahr 2023 erwarten sie nun eine Teuerungsrate von 5,8 (Juli-Umfrage: 3,6) Prozent. Für 2024 gehen sie jetzt von 2,4 (2,1) Prozent Teuerung aus. Längerfristig rechnen sie wie schon im Juli mit einer Rate von 2,2 Prozent.

Frankreichs Inflation stieg im Oktober deutlich auf 7,1 Prozent

In Frankreich hat sich der Preisauftrieb deutlich verstärkt. Die nach europäischen Standards ermittelten Verbraucherpreise (HVPI) lagen im Oktober um 7,1 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mitteilte. Im September hatte die Inflationsrate 6,2 Prozent betragen. Trotz des Anstiegs der Inflation ist der Preisauftrieb in Frankreich deutlich schwächer als in anderen Ländern der Eurozone wie zum Beispiel Deutschland.

Im Monatsvergleich stiegen die Lebenshaltungskosten im Oktober um 1,3 Prozent. In dieser Betrachtung wurde nur ein Zuwachs um 0,6 Prozent erwartet.

Der stärkere Preisauftrieb im Oktober ist laut Insee vor allem auf die Energiepreise zurückzuführen, die im Monatsvergleich um 5,9 Prozent gestiegen waren. Lebensmittel verteuerten sich ebenfalls deutlich um 1,6 Prozent im Monatsvergleich.

Spaniens Inflation schwächte überraschend stark ab

In Spanien hat sich die Inflation dagegen unerwartet stark abgeschwächt. Die nach europäischer Methode erfassten Verbraucherpreise (HVPI) lagen im Oktober um 7,3 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid mitteilte. Analysten hatten zwar einen Rückgang der Teuerung in der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone erwartet, waren aber im Schnitt von einer Inflationsrate von 8,1 Prozent ausgegangen.

In Spanien hat sich die Inflation bereits den dritten Monat in Folge abgeschwächt. Im September war die Teuerungsrate noch bei 9,0 Prozent gelegen und im August bei 10,5 Prozent. Im Monatsvergleich legten die Lebenshaltungskosten im Oktober um 0,1 Prozent zu. (red, APA, 28.10.2022)