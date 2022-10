Einige Opfer wurden laut Katastrophenschutz in ihren Häusern von Erdmassen begraben. Verursacht wurden die Überflutungen vom Tropensturm Nalgae

In dieser Galerie: 2 Bilder Die Wassermassen rissen entwurzelte Bäume, Gestein und Schlamm mit sich Foto: APA/AFP/Regional Maritime Unit 1 In der Region rund um Cotabato City holten Rettungskräfte in Gummibooten Anrainer von den Dächern ihrer Häuser. Foto: AP/Philippine Coast Guard

Manila – Ein Tropensturm im Süden der Philippinen hat schwere Überschwemmungen verursacht und mindestens 72 Menschen das Leben gekostet. Die meisten Opfer gibt es in der von Erdrutschen heimgesuchten Provinz Maguindanao rund 1.000 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila, wo alleine 67 Tote zu beklagen sind. Einige seien in ihren Häusern von Erdmassen begraben worden, erklärte ein Sprecher des Katastrophenschutzes.

Mehrere Menschen wurden noch vermisst, eine genaue Zahl war nicht bekannt. Aufgrund des Tropensturms Nalgae werden in den westlichen Regionen des Inselstaats am Wochenende ebenfalls schwere Regenfälle erwartet.

Cotabato überflutet

Von dem Unwetter betroffen waren insbesondere die ländlichen Gebiete rund um die 300.000-Einwohner-Stadt Cotabato. In der Nacht auf Freitag regnete es dort in Sturzbächen, die Wassermassen rissen entwurzelte Bäume, Gestein und Schlamm mit sich. Rettungskräfte in Schlauchbooten holten einige betroffene Anrainer von den Dächern ihrer Häuser.

In der Zwischenzeit zog sich das Wasser aus einem Teil der betroffenen Gebiete zurück, rund 90 Prozent der Fläche von Cotabato City blieb indes überflutet. Für den Freitag rechnete die Regionalregierung zudem mit möglichen weiteren heftigen Regenfällen, welche die Wetterbehörde in Manila auf den Tropensturm Nalgae zurückführt.

Knapp 5.000 Menschen evakuiert

Der Sturm bewegte sich Richtung Norden. Laut Zivilschutzbehörde wurden daher knapp 5.000 Menschen in besonders von Überflutungen und Erdrutschen bedrohten Gebieten vorsichtshalber evakuiert. Die besonders von den Überflutungen betroffene südwestliche Region um Cotabato steht nach jahrzehntelangen bewaffneten Aufständen durch Separatisten unter muslimischer Selbstverwaltung.

Die Philippinen werden jedes Jahr durchschnittlich von rund 20 Taifunen und Stürmen getroffen, in deren Folge regelmäßig Menschen sterben sowie Viehbestände zugrunde gehen und Anbauflächen, Häuser, Straßen und Brücken zerstört werden. Im nun betroffenen Süden der Philippinen sind derartige Stürme allerdings selten. (APA, red, 29.10.2022)