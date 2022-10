Die neue Kryptowährung Nuon soll ihren Wert automatisch an die Inflationsrate anpassen können. Was dahinter steckt und warum Skepsis angebracht ist

Anders als die Mehrzahl der Stablecoins soll der Flatcoin Nuon nicht an klassische Vermögenswerte oder andere Kryptowährungen gebunden sein. Foto: Reuters/Ruvic

Die Kryptowelt ist um einen neuen Stablecoin reicher. Nuon bezeichnet sich selbst als weltweit ersten Flatcoin und will sich mit dem dahinterliegenden Konzept gegen den gegenwärtig dominierenden Kaufkraftverlust stemmen. Anders als die Mehrzahl der Stablecoins soll der Token nicht an klassische Vermögenswerte oder andere Kryptowährungen gebunden, sondern an die Inflationsrate gekoppelt sein.

Theoretisch bedeutet das also, dass die Kaufkraft des Flatcoins unverändert, also "flach" bleibt, daher auch der Name. Ähnliche Gedanken und Konzepte wurden schon von einflussreichen Blockchain-Größen der Branche in jüngerer Vergangenheit aufgegriffen, unter anderem auch von Ethereum-Gründer Vitalik Buterin. In einem Podcast von Coinbase erklärte er im August, dass sich die Kryptowelt von einzelnen Vermögenswerten lösen solle, um mögliche Konzentrations- und Regulierungsrisiken zu vermeiden. Die Bindung an einen unverfälschten Verbraucherpreisindex sei dabei eine Option.

In der Testphase

So ein Stablecoin-Derivat befindet sich mit Nuon nun in der Testphase. Das Blockchain-Unternehmen Laguna Labs hat das entsprechende Testnet vor wenigen Tagen ausgerollt. Interessierte können Nuon-Token also jetzt schon minten, die durch einen Gegenwert an Ether gedeckt sind. Die genaue Funktionsweise erklärt Laguna Labs in einem Video:

NuonFinance

Die Wertanpassung erfolgt durch einen Algorithmus namens "Truflation", der täglich auf mehr als 40 Datenquellen basieren und dadurch Millionen von Marktpreisen zur Berechnung heranziehen soll. Im Gegensatz zu den monatlich veröffentlichten Daten der US-Behörden will Truflation eine genauere, eine "echte" Inflationsrate berechnen können.

Gesunde Skepsis angebracht

Auch wenn die Bezeichnung Flatcoin neueren Ursprungs sein mag, die Idee dahinter ist es nicht. Wie der "Cointelegraph" berichtet, gibt es schon mehrere Versuche, die Inflationsrate als Bemessungsgrundlage für Krypto-Token heranzuziehen: Frax Price Index, Volt Protocol und Inflation Hedging Coin berufen sich alle darauf, dass der Wert ihrer Tokens nach aktuellen Daten des Verbraucherpreisindex bemessen werde. Für Erfolgsmeldungen ist es bestenfalls noch zu früh, im Fall von Inflation Hedging Coin mussten Anleger bislang sogar empfindliche Verluste in Kauf nehmen.

Nicht zuletzt die Tatsache, dass es sich bei dem Flatcoin Nuon um einen Stablecoin handelt, der sich mit Truflation auf einen Algorithmus stützt, weckt böse Erinnerungen an das Fiasko um Terraform Labs. Das Scheitern des ebenfalls algorithmischen Stablecoins TerraUSD hatte im Mai dieses Jahres die gesamte Kryptowelt nachhaltig erschüttert. Das Testnet wird also erst einmal zeigen müssen, ob Truflation überhaupt zuverlässig funktionieren kann. (bbr, 28.10.2022)