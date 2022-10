Stadt

Wo andere sich beschweren, weil die Kinder auf dem Spielplatz vorm Haus grölen, bin ich beruhigt. Der Trubel, das Geschrei, die bellenden Hunde, die S-Bahn, die vorbeizischt – für mich ist das rege Treiben vor unserem Haus eine Art stabilisierende Konstante.

Spätestens seit den Lockdowns in den letzten Jahren kann ich mir nichts Schlimmeres vorstellen, als aus dem Haus zu gehen und dort nichts vorzufinden – außer Stille.

Bim watching

Mein einjähriger Sohn sieht das übrigens genauso. Im letzten Corona-Winter wären wir wohl untergegangen, hätten wir auf dem Land gewohnt, wo an den Orten, die man fußläufig erreichen kann, kaum was los ist. In der Stadt haben wir hingegen Stunden damit verbracht, an der Haltestelle Busse, Bims, S-Bahnen und Müllautos zu beobachten. Oder wir standen vor dem Supermarktfenster, wo an der Kasse eifrig Lebensmittel eingepackt werden, bunte Lichter blinken oder draußen vor der Tür Hunde aufgeregt mit dem Schwanz wedeln. In der Stadt ist man, wenn man sich einsam fühlt, irgendwie dennoch nie allein. Hier dreht die Welt sich einfach weiter. Dieses Gefühl beruhigt mich.

Hinzu kommt, dass wir kein Auto brauchen. Kein Sprit ist zu zahlen, keine Versicherung, keine Reparaturen – das ist mir so viel wert wie sonst kaum etwas.

Und wissen Sie, was es hier noch gibt? Kinovorstellungen, in die man das Baby mitnehmen kann. Also ganz ehrlich, damit ist für mich eigentlich alles gesagt! (Bernadette Redl, 31.10.2022)