Otar Kiteishvili hat seine Leidenszeit mit einem Geniestreich beendet, sein Siegestor zum 1:0 gegen Feyenoord lässt in Graz Erinnerungen an allergrößte Zeiten aufkommen

In dieser Galerie: 3 Bilder Torschütze Otar Kiteishvili fasste sein Glück nicht: "Das hat mir alles bedeutet." Foto: APA/ERWIN SCHERIAU Ungläubig betrachtete Feyenoord-Spieler Gernot Trauner das finale Geschehen.

Foto: IMAGO/Box to Box Pictures Grazer Jubelszene.

Foto: Reuters/Bronic

Von wegen, der Profifußball hat sich von dem entfernt, was wir Bloßfüßige seinerzeit in der U8 zelebriert haben. "Zickezackezickezacke hoi hoi hoi", tönt es am sehr späten Donnerstagabend aus der Kabine von Sturm Graz. Ein Jubel wie damals. Nur gibt es statt Wurstsemmeln, Gummischlangen und Colaflaschen Nahrhafteres zum Nachtanken. In und vor dem Stadion sahen sich Sieges- und anderarts Trunkene ungläubig-erleichtert an, erklärten einander die Gefühle, die eh jeder spürte. Und in den Gedärmen des Stadions bedankte sich ein Feyenoord-Fan mit nassen Flecken an mehr und weniger bedenklichen Körperstellen sarkastisch für polizeiliche Tipps, wie er sich das Pfefferspray am besten aus den Augen spülen solle, während seine jenseitigen Kumpanen das Stadion zerlegten. Mehrere Fans und Polizisten wurden verletzt, zwei Niederländer mussten gar mit Stichverletzungen ins Spital, vier dringend tatverdächtige Österreicher wurden verhaftet. Der Europacup hat nicht nur schöne Seiten.

Zurück zum Schönen, zurück zum Fußball: Eine Halbzeit lang waren Sturms Kicker schwache Nebendarsteller, das 0:0 zur Pause war Glück und einem Goalie mit sieben Händen geschuldet. "Wir haben viel zu schnell Ballverluste gehabt, Feyenoord war in allen Belangen besser", sagte Trainer Christian Ilzer. "In der Pause wurde es ein bisschen lauter", sagte Abwehrchef Gregory Wüthrich. Also sah Ilzer nach der Pause ein "ganz anderes Spiel." Sturm spielte anfangs ein paar neue Akkorde, wurde nach einer Stunde zum funktionierenden Orchester, geigte in der Schlussviertelstunde immer furioser, es war ein Crescendo mit ungewissem Ausgang. David Affengruber hätte das Tor köpfeln können, er tat es nicht. Emmanuel Emegha hätte das Tor schießen können, er tat es nicht. Schon nach dem 0:0 gegen Lazio hatte Ilzer gesagt: "Ein Tor hätte das Stadion zum Explodieren gebracht."

Druckkochtopf Liebenau

Als hätten sie diese Explosion erzwingen wollen, demonstrierten Sturms Fans, wie laut knapp 14.000 Menschen sein können. Einerseits trieb sie die Gier auf das Siegestor, andererseits war die Nervosität bei jeder Anbahnung eines Rotterdamer Gegenstoßes spürbar. Europacup kann wehtun, das wissen Sturm-Fans. Man erinnert sich an ein 0:5-Debakel auf Zypern, schlägernde Ordner in Budapest, Scheitern an No-Name-Skandinaviern oder auch nur an das jüngste Gastspiel in Feyenoords De Kuip, bei dem es eine schmerzhafte 0:6-Watsch’n setzte. Aber Europacup kann auch das Allerschönste im Fußball sein. Damals, Herbst 2000, Champions League, Heimsiege gegen Monaco und die Rangers, das 2:2 in Istanbul, zuvor die Quali gegen – genau, Feyenoord.

Otar Kiteishvili hätte in die Mannschaft von damals gepasst. Ivica Osim hätte ihn geschätzt, der kleine Georgier hätte mit dem Rest der Edelzangler um Ivica Vastic harmoniert. Also musste es Kiteishvili sein, der Liebenau ins Nirwana mitnahm. Die 93. Minute, Sturms Furioso drohte höhepunktlos vom Schlusspfiff beendet zu werden. Emegha verlängerte einen Horvat-Freistoß aus dem Mittelfeld unorthodox, Kiteishvili rannte dem Ball entgegen, stoppte ihn mit der Brust und schoss volley aus der Drehung. Endlich. Wände aus Ekstase brachen über dem "Magier" zusammen, er selbst wirkte nach kurzem Initialjubel fast ratlos. "Es war so emotional für mich", sagte Kiteishvili nach dem Abpfiff. Trainer Ilzer sprach von "einem der schönsten Momente meiner Trainerkarriere".

Alle lieben Otar

Ausgerechnet Kiteishvili. Es gab Zeiten, da war der Dribblanski ein einsamer Lichtblick für Sturms Gläubige: stets mehr Versprechen als Realität, aber immerhin ein Kicker. Das war 2018, 2019, 2020, die Trainer hießen Heiko Vogel, Roman Mählich und Nestor El Maestro. Kiteishvili war ein Führungsspieler – bis zum 30. September 2021. Syndesmosebandriss, dann ein Knochenmarksödem, dann zwickte die Achillessehne. Ein verlorenes Jahr. "Das Gefühl war es wert, alles durchzustehen, wodurch ich in den letzten Monaten gegangen bin", sagte Kiteishvili bei Sky.

"Dass Kiti das entscheidende Tor gemacht hat, freut mich extrem für ihn nach der langen Leidenszeit. Er ist ein Wahnsinnskicker. Wenn er fit ist, kann er den Unterschied machen", sagte Gregory Wüthrich, Ähnliches hörte man auch von anderen Teamkollegen. Ilzer lobte Kiteishvilis Einstellung: "Es war keine einfache Zeit, da musst du im Kopf extrem stark sein." Man habe gesehen, "welchen Vorsatz er sich für das Spiel genommen hat".

In einer normalen Gruppe dürfte Sturm dank Kiteishvilis Geniestreich das Überwintern im Europacup bejubeln, aber das F in Gruppe F steht offenbar für ferrückt. Lazio und Sturm haben je acht Punkte und eine negative Tordifferenz (Sturm 4:8), Midtjylland und Feyenoord trotz je fünf Zählern eine positive, und am Ende könnten alle punktegleich sein. Das wäre auch das einzige Szenario, das Sturm aus dem Europacup kegeln könnte. Ein Punktgewinn am 3. November gegen Midtjylland würde jedenfalls für den Aufstieg reichen. Wenn Lazio in Rotterdam einen Punkt holt, wäre den Blackies auch bei einer Niederlage in Dänemark Platz drei und die Abstufung in die Conference League sicher. (Martin Schauhuber, 28.10.2022)