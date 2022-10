Verstricken sich in eine pathologische Beziehung: Sean Connery und Tippi Hedren in Alfred Hitchcocks "Marnie", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Foto: ARD/Degeto

11.05 INTERVIEW

Pressestunde Mit Maria Katharina Moser, Direktorin der Diakonie Österreich. Die Fragen stellen Johanna Hager (Kurier) und Claudia Dannhauser (ORF). Bis 12.00, ORF 2

20.15 HITCHCOCK

Marnie(USA 1964, Alfred Hitchcock) Einer jener Hitchcock-Filme, die erst später als die Meisterwerke erkannt wurden, die sie sind: Tippi Hedren als kleptomanische Frau auf der Flucht vor sich selbst, Sean Connery als ambivalenter Eroberer. Alfred Hitchcock inszenierte eine pathologische Beziehung als Suspense-Thriller. Um den Versuch Connerys, sich von seinem 007-Image zu lösen, geht es im Anschluss ab 22.20 Uhr in der Dokumentation Sean Connery vs James Bond. Bis 22.20, Arte

20.15 FANTASY

Das Haus der geheimnisvollen Uhren (The House with a Clock in Its Walls, USA 2018, Eli Roth) Nach dem Unfalltod seiner Eltern findet der zehnjährige Lewis bei seinem Onkel Jonathan (Jack Black) Zuflucht. Der entpuppt sich als Zauberer, die Nachbarin Mrs. Zimmerman (Cate Blanchett) als Hexe – zur Freude des Jungen. Horror-Regisseur Eli Roth (Cabin Fever) zeigt, dass er sich auch auf humorvolle, jugendfreundliche Fantasy-Geschichten versteht. Bis 21.55, ORF 1

20.15 ERLEBNIS BÜHNE

Der Liebestrank Otto Schenks Inszenierung von Gaetano Donizettis L’elisir d’amore (Der Liebestrank) live aus der Wiener Staatsoper. Musikalische Leitung: Gianluca Capuano. Bis 22.50, ORF 3

20.15 HORROR

The Fog – Nebel des Grauens (USA 1980, John Carpenter) John Carpenter als Meister atmosphärischen Horrors: Einsam sitzt die Radiomoderatorin Stevie (Adrienne Barbeau) in einem Leuchtturm am Mikrofon, als eine Nebelbank auf die Küste zukriecht. Es kommt schlimmer als befürchtet. Bis 22.05, Tele 5

22.10 DOKUMENTATION

Goldener Herbst – Legenden reden übers Leben Persönlichkeiten wie Publizist Paul Lendvai, Buchautorin Marianne Koch, Journalistin Barbara Coudenhove-Kalergi, Unternehmer Frank Stronach, Bergsteiger Kurt Diemberger und Regisseur Lucky Schmidtleitner sprechen über ihr Leben im "Goldenen Herbst", die Endlichkeit und den Umgang mit Lebenskrisen. Bis 23.05, ORF 2

22.40 SCIENCE-FICTION

Alien: Covenant (USA 2017, Ridley Scott) Nach dem halbgaren Prometheus tauchte Regisseur Ridley Scott 2017 mit Covenant noch einmal ins Alien-Universum ein und knüpfte dabei an alte Tugenden an. Als blasser Android ist Michael Fassbender zu sehen. Bis 1.00, Sat1

23.20 DOKUMENTATION

West Side Story – Bernsteins Broadway-Hit Mit der West Side Story, die 1957 in New York Premiere hatte, schrieb Leonard Bernstein Musikgeschichte. Es wurde das meistgespielte Musical überhaupt. Gleichzeitig überschattete es Bernsteins übriges Schaffen. Bis 0.10, Arte