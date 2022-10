Für die erste Sendung am 1. November besucht Scharang einen Friedhof im Wald

Elisabeth Scharang geht für FM4 ins Feld, wo sie etwa Julia Strasser von der Baumbestattung trifft – ab 1. November feiertags. Foto: FM4

Wien – Großküche, Kindergarten, Pendlerbus: Regisseurin und Moderatorin Elisabeth Scharang wird diese Örtlichkeiten alle aufsuchen, um für FM4 mit Menschen direkt an ihrem Arbeitsplatz zu sprechen. Die "Field Recordings" sind an Feiertagen von 13 bis 15 Uhr zu hören und sind laut einer Aussendung "eine Art Live-Reportage", die "Gespräche am Stück ohne Kommentar direkt vor Ort" bietet.

Los geht's am 1. November. Dabei gräbt Scharang ein Grab im Wald und trifft Julia Strasser, die für das Unternehmen Klosterwald arbeitet, das die Baumbestattung nach Österreich gebracht hat. Sie spricht auch mit Gerhard Muth, der hier als Totengräber arbeitet.

Elisabeth Scharang hat zuvor 20 Jahre lang für das FM4 Doppelzimmer an Feiertagen bekannte und berühmte Menschen für Gespräche getroffen. (APA, red, 28.10.2022)