Paul Pelosi sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Man gehe davon aus, dass sich der 82-Jährige vollständig erholen werde

Nancy Pelosi und ihr Ehemann Paul. Foto: Reuters/JoshuaRoberts

Der Ehemann der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi, Paul Pelosi, ist von einem Eindringling in das Anwesen des Ehepaares in San Francisco angegriffen und verletzt worden. Das teilte ein Sprecher der Top-Demokratin am Freitag mit.

Pelosi sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden, und man gehe davon aus, dass sich der 82-Jährige vollständig erholen werde. Nancy Pelosi war während des Angriffs nicht in San Francisco.

Über die Hintergründe der Tat ist noch nichts Näheres bekannt. Die Polizei des US-Kapitols ermittelt derzeit gemeinsam mit dem FBI und den Behörden in San Francisco. Der mutmaßliche Täter soll jedenfalls gefasst worden sein und sich in Polizeigewahrsam befinden. (red, 28.10.2022)