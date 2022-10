Paul Pelosi sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Man gehe davon aus, dass sich der 82-Jährige vollständig erholen werde

Nancy Pelosi und ihr Ehemann Paul. Foto: Reuters/JoshuaRoberts

Der Ehemann der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi, Paul Pelosi, ist von einem Eindringling in das Anwesen des Ehepaares in San Francisco angegriffen und verletzt worden. Das teilte ein Sprecher der Top-Demokratin am Freitag mit.

Pelosi sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden, und man gehe davon aus, dass sich der 82-Jährige vollständig erholen werde. Nancy Pelosi war während des Angriffs nicht in San Francisco.

Über die Hintergründe der Tat ist noch nichts bekannt, laut dem Statement wird in dieser Frage noch ermittelt. Der mutmaßliche Täter soll jedenfalls gefasst worden sein und sich in Polizeigewahrsam befinden. (red, 28.10.2022)