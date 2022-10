Daphne Hoskins und Rupert Grint werden sich gleich sehr erschrecken: Halloween-Horror in "Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities" bei Netflix. Foto: Netflix

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Themen des Konsumentenmagazins: Warum soll eine Alleinerzieherin tausende Euro Familienbeihilfe zurückzahlen? / Nachgefragt: Keine Totenbeschau während der Nachtstunden? / Strompreisbremse. Bis 18.35, ORF 2

18.45 MAGAZIN

Jukebox – Wien macht Klimaschutz Marcus Wadsak erklärt, wie die Ereignisse in Österreich mit dem Klimawandel zusammenhängen, und Stephan Auer-Stüger von der SPÖ sowie Angelika Pipal-Leixner von den Neos erklären, welche Klimaprojekte es derzeit in Wien gibt. Bis 19.00, Okto

19.20 MAGAZIN

Futur Wir – Das neue deutsche Selbstverständnis (2) In dieser Folge widmet sich Sineb El Masrar dem Thema Liebe. Mit Heinrich Horwitz, Şeyda Kurt, Friedemann Karig und Mirna Funk möchte sie herausfinden, wie politisch das Private ist. Bis 20.00, 3sat

21.45 SERIE

Heimat (1+2/7) (D 1984, Edgar Reitz) Beginnend mit heute wiederholt 3sat alle Folgen von Edgar Reitz’ legendärer Familienchronik Heimat, die ohne jedes Pathos zugleich auch ein einfühlsames Zeitbild der komplexen Vergangenheit Deutschlands von 1919 bis in die 90er darstellt. Bis 1.15, 3sat

22.40 BELLA

Das Leben ist schön (La vita è bella, Italien 1997, Roberto Benigni) Roberto Benignis wunderbarer lustig-trauriger Film, über den der italienische Komiker selbst sagte: "Ich kann nur sagen: Ich brauchte das Glück und die Harmonie, die die ersten Szenen ausstrahlen, um den zweiten Teil überhaupt atmen zu lassen. Immer wenn ich mit Holocaust-Überlebenden sprach, haben sie auch von Träumen erzählt, von Erinnerungen an ein Gefühl, alles verloren zu haben. Wie schreibt Dante Alighieri: ‚Es gibt keine schlimmere Pein, als im Elend an glückliche Zeiten zu denken.‘ Und ich erzähle eben von einem Mann, der nicht zulassen will, dass dieses Trauma auch seinen Sohn zerstört." Bis 0.30, MDR

23.30 KÜHLE BLONDE

Zeugin der Anklage (Witness for the Prosecu tion, USA 1957, Billy Wilder) Der junge Leonard Vole (Tyron Powell) ist des Mordes angeklagt und lässt sich vor Gericht von Anwalt Wilfrid Robarts (Charles Laughton) verteidigen. Da meldet sich seine Frau (Marlene Dietrich) als Zeugin der Anklage. Bis 1.20, RBB

Streaming-Tipps

MONSTER

Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities Horrorchef del Toro präsentiert acht blutige, in sich abgeschlossene Schlechte-Nacht-Geschichten, inszeniert von acht verschiedenen Regisseuren, allesamt Meistern ihres Fachs. Neben Adaptionen zweier H.-P.-Lovecraft-Kurzgeschichten gibt es auch Storys von del Toro selbst. Netflix

ALBTRAUM

The Devil’s Hour Und täglich grüßt das Murmeltier, das ist aber gar nicht lustig: Jede Nacht um Punkt 3.33 Uhr wird Lucy Chambers (Jessica Raine) nach Albträumen munter, und dann passieren auch noch mehrere brutale Morde. Höchst verdächtig ist der mysteriöse Gideon, gespielt von Peter Capaldi. Amazon Prime

ANGST

Himmel & Erde In der Dramaserie erzählen ukrainische Filmschaffende Geschichten von Menschen aus der Ukraine. Sie handeln von Heimat, der Angst um geliebte Menschen, aber auch von Hoffnung und Zuversicht. Alle Folgen sind in Originalsprache mit Untertiteln abrufbar. ZDF Mediathek

AUA!

This Is Going to Hurt "Das wird jetzt ein bisschen wehtun." Wenn ein Arzt, eine Ärztin diesen Satz sagt, weiß man Bescheid. "Ein bisschen", das heißt das genaue Gegenteil, nämlich sehr schmerzhaft. Von diesen Erlebnissen erzählt die britische Arzt-Comedy mit Ben Whishaw als charismatischem Hauptdarsteller, der in der Rolle des Jungarztes Adam Kay kein Gott in Weiß ist und in einem alles andere als perfekten Gesundheitssystem arbeitet. Magenta TV