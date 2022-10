Dietrich Mateschitz war ein erstklassiger Unternehmer und ein Mäzen wichtiger kultureller Einrichtungen. Sein Hangar-7 mit historischen Flugzeugen war/ist eine Freude für jeden Freund schöner Technik. Die vielen Schlösser und historischen Häuser, die er aufwendig renovieren ließ, zeigen einen Menschen, der etwas gegen die Verschandelung der Heimat getan hat.

Mateschitz war aber auch einer von den sehr rechten Milliardären und Selfmademen, die ihre politische und gesellschaftliche Überzeugung massiv über selbstgeschaffene Medien verbreiten. Und er ist nicht der einzige – und bei weitem nicht der größte. Allmählich wird die Frage, was Superreiche mit ihrer publizistischen Macht anstellen können, eine Frage der Demokratie.

Der aufsehenerregendste Fall ist natürlich Elon Musk, der mit dem Kauf von Twitter einen der wichtigsten Info- und Desinformationskanäle in die Hand bekommen hat. Der mehr als sprunghafte Musk hat bereits verkündet, er wolle den gesperrten Account von Donald Trump wieder zulassen und generell für eine "offene Diskussion" unter den 250 Millionen Usern von Twitter sorgen. Übersetzung: für rechtsextreme Verschwörungstheorien und Hasskampagnen öffnen.

Musk hat ein Superego und glaubt offenbar, dass an ihm ein Weltenlenker verlorengegangen ist. Zuerst gab er dem ukrainischen Militär entscheidende Unterstützung mit seinem Satellitensystem Starlink, dann zog er sie zurück, weil er mit Wladimir Putin über einen "Friedensplan" nach dessen Vorstellungen redete. Zuletzt schwenkte er wieder ein. Für Taiwan entwarf er einen "Friedensplan", der Taiwan unter "Teilkontrolle" von China stellen würde. Auch hier ruderte er wieder zurück, aber der Punkt ist sein unkontrolliertes Irrlichtern.

Misstrauen gegen die Demokratie



Dann gibt es natürlich den neuen Arbeitgeber von Sebastian Kurz, den Tech-Milliardär Peter Thiel. Der hat sich als Fan von Trump geoutet, unterstützt extrem rechte republikanische Kandidaten und ist der Meinung, das mit der Demokratie würde man am besten so lösen, dass geniale Unternehmerpersönlichkeiten die Herrschaft übernehmen. Viel weniger bekannt sind hierzulande die Koch-Brüder (von denen einer bereits gestorben ist), die mit ihrem riesigen Öl- und Chemievermögen rechte Politiker und Causen unterstützen.

Mateschitz sagte in einem Gespräch mit dem Autor dieser Zeilen vor fast 20 Jahren, am liebsten wäre ihm eine "Konzentrationsregierung der besten Köpfe". Hier schimmert das typische Misstrauen von Selfmademen gegen die (oft unbefriedigende) Politiker- und Parteienwahl in der Demokratie durch: "beste Köpfe", "Experten", "geniale Unternehmer" – eigentlich eine Herrschaft der Besten, auf Altgriechisch Aristokratie. Oder Meritokratie – Menschen, die jenseits der Politik Außergewöhnliches geleistet haben und nun auch für die Politik die bessere Alternative wären.

Aber das ist oft ein Trugschluss, und so funktioniert Demokratie auch nicht. Weil die Milliardäre das nicht sehen wollen, stecken sie viel Geld in die Verbreitung ihrer Ansichten. Mateschitz leistete sich in seiner Mediengruppe neben qualitätsvollen Elementen auf Servus TV den reaktionären "Satiriker" Ferdinand Wegscheider und "Corona"-Schwurbler, die zu Recht in keinem anderen Medium eine Plattform bekommen.

Solange nicht ausgesprochen antidemokratische Tendenzen erkennbar sind, ist das legitim. Aber die Grauzone ist ziemlich breit, und eines Tages wird die Medien-Macht der Milliardäre zum Thema werden. (Hans Rauscher, 28.10.2022)