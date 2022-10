Köln hielt sich im Spiel um den Aufstieg.

Foto: IMAGO/Dalibor Gluck

Uherske Hradiste – Der 1. FC Köln hat bei der Fortsetzung des Fußball-Conference-League-Spiels beim 1. FC Slovácko die Chance auf das Weiterkommen gewahrt. Die Kölner gewannen am Freitag die Partie in Tschechien mit 1:0 und können mit einem Sieg im letzten Gruppenspiel gegen OGC Nizza den Einzug in die K.o.-Runde schaffen. Die Partie war am Donnerstag wegen dichten Nebels nach sieben Minuten abgebrochen und am Freitag fortgesetzt worden.

Ondrej Duda entschied die Partie mit einem verwandelten Foulelfmeter (82.). Zuvor hatte der Österreicher Florian Kainz, der bis zur 74. Minute im Einsatz war, bereits einen Foulelfmeter verschossen (51.). Nach dem zweiten Sieg im fünften Gruppenspiel stehen die Kölner mit sieben Punkten hinter Nizza und Partizan Belgrad (beide 8) auf dem dritten Rang.

Unklar ist noch, ob das Bundesligaspiel am Sonntag gegen die TSG Hoffenheim wie geplant stattfindet oder verschoben wird. Die Kölner befinden sich dazu nach eigenen Angaben im engen Austausch mit der Deutschen Fußball Liga und den Hoffenheimern, die zu einer Verlegung bereit wären. (APA; 28.10.2022)