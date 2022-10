Langsam, ganz gemächlich, wird es Zeit für knapp 70 Millionen Untertaninnen und Untertagen der britischen Krone, sich von Königin Elizabeth II. zu verabschieden. Auch wenn sie am 8. September im Alter von 96 Jahren im 70. Jahr ihrer Regentschaft verstorben war: Sie war und ist immer noch allgegenwärtig: auf Milliarden von britischen Münzen und Geldscheinen – mal sorgfältig sortiert in einer Registrierkasse, mal sauber gefaltet in einem Portemonnaie, mal schlampig zerknüllt und lose in die Hosentasche gesteckt. Doch nun bricht ein neues Zeitalter an – zumindest nach numismatischen Maßstäben.

Das 50-Pence-Stück macht den Anfang. In den nächsten Jahren ... Foto: Alistair Heap/Pool Photo via AP

Das Pfund Sterling ist die Währung des Vereinigten Königreichs sowie der Kanalinseln, der Isle of Man sowie einiger britischer Überseegebiete. Traditionell ist auf den Münzen und Scheinen die Monarchin oder der Monarch porträtiert.

Nach der Übernahme der Krone durch Elizabeths Sohn Charles III. kommen nun die ersten britischen Geldmünzen mit dem Konterfei des neuen Königs in den Umlauf. Die Münzprägeanstalt Royal Mint hat an ihrem Sitz im walisischen Llantrisant mit der Produktion von 50-Pence-Stücken begonnen – das teile sie am Freitag mit. Damit wird die größte Änderung der britischen Münzprägung seit dem Übergang zum Dezimalsystem 1971 eingeleitet. Aktuell sind rund 27 Milliarden Münzen mit dem Profilbild der im September verstorbenen Elizabeth II – in verschiedensten Lebensabschnitten – im Umlauf.

Queen-Münzen werden sukzessive umgetauscht

Diese "alten" Münzen bleiben natürlich auch weiter gesetzliches – und damit gültiges – Zahlungsmittel; aber sie sollen nach und nach gegen Münzen mit Charles' Konterfei ausgetauscht werden.

... sollen Milliarden von Münzen und Geldscheinen ausgetauscht werden. Foto: REUTERS/Hannah McKay

"Für viele Menschen wird es das erste Mal in ihrem Leben sein, dass sie sehen, wie ein neuer Monarch auf Geld erscheint", sagte der Chef des Royal Mint Museum, Kevin Clancy. Von der Gedenkmünze, die an Queen Elizabeth II. erinnert, sollen 9,6 Millionen Exemplare hergestellt werden.

Linkes Profil

Einer alten Tradition folgend wird bei dem Monarchen die linke Gesichtshälfte abgebildet, nachdem bei seiner Mutter die rechte zu sehen war. Als Hommage an die Queen zeigt die Rückseite das Design, das auf Münzen zum Gedenken an ihre Krönung in der Westminster Abbey 1953 zu sehen war. Es besteht aus den Vierteln des Königswappens mit Symbolen der vier Landesteile – eine Rose für England, eine Distel für Schottland, ein Kleeblatt für Nordirland und ein Lauch für Wales.

Konterfei von König Charles III. (vorne) und die Symbole der vier Landesteile – eine Rose für England, eine Distel für Schottland, ein Kleeblatt für Nordirland und ein Lauch für Wales. Foto: Alistair Heap/Pool Photo via AP

Mit dem Amtsantritt von König Charles musste auch das royale Siegel umgestaltet werden. Es besteht aus den verschlungenen Buchstaben C für Charles und R für Rex, das lateinische Wort für König, und der lateinischen Zahl III (drei). Das Symbol prangt fortan auf den berühmten roten Kisten, in denen der Monarch täglich über wichtige Geschehnisse und Tätigkeiten der Regierung informiert wird, wie der Hersteller Barrow Hepburn & Gale am Freitag mitteilte. Der König werde in den kommenden Monaten bis zu ein Dutzend der eigens angefertigten Red Boxes erhalten. (red, 28.10.2022)