Grigor Dimitrow on fire.

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Der Bulgare Grigor Dimitrow ist der erste Halbfinalist der Tennis-Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle. Der 31-Jährige legte am Freitag nach seinem Achtelfinalsieg gegen den Russen Andrej Rublew (Nr. 3) mit einem 6:3,4:6,6:3 gegen den auch ungesetzten US-Amerikaner Marcos Giron nach. Sein Gegner um den Finaleinzug wurde im Anschluss im Hit des Tages zwischen dem topgesetzten Russen Daniil Medwedew und dem auf Position sechs eingestuften Südtiroler Jannik Sinner ermittelt.

Dimitrow hatte in Satz eins recht leichtes Spiel, der in den ersten beiden Runden am Court am Heumarkt engagiert gewesene Giron kam dann aber stark auf. Im dritten Satz gab es Break und Rebreak, ehe Dimitrow nach einem 0:40 seinen Aufschlag doch durchbrachte. Dafür breakte der 31-Jährige zum 5:4 und servierte nach einer Spielzeit von 1:58 Stunden aus. Dimitrow hatte seit der zweiten August-Woche bis Wien nur ein Match gewonnen, nun läuft es wieder. "Mir sind heute einige Sachen gelungen, die mir in den vergangenen Wochen nicht gelungen sind", sagte er ServusTV.

Der Weltranglisten-32. spielt zum fünften Mal und das in Folge beim ATP-500-Event in Wien und steht da erstmals im Halbfinale. Vor zwei Jahren hatte er es ins Viertelfinale geschafft. Zumindest die Rückkehr in die Top 30 ist ihm sicher. Dimitrow ist heuer auf der Tour noch ohne Finalteilnahme. In einem Halbfinale war er auch zu Jahresbeginn bei einem Australian-Open-Vorbereitungsevent in Melbourne sowie im April beim Masters-1000-Turnier in Monte Carlo gestanden. (APA, 28.10.2022)