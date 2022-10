Susanne Thier (links) und Sebastian Kurz am Wahltag 2019. Foto: APA/Hochmuth

Die Aussagen von Thomas Schmid im Rahmen seines Geständnisses haben auch die Lebensgefährtin von Sebastian Kurz, Susanne Thier, betroffen. Schmid hat ausgesagt, dass der damalige Außenminister Kurz im Jahr 2016 bei ihm wegen Thiers Gehalt interveniert habe. Sie ist in der Öffentlichkeitsabteilung des Finanzministeriums tätig. Schmid habe sich dann für eine Verwendungsänderung eingesetzt, damit sie besser entlohnt würde. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ist den Vorwürfen nachgegangen, das Finanzministerium und Kurz haben Schmids Darstellung zurückgewiesen.

In ihrem Amtsvermerk zu der Angelegenheit hat die WKStA die Aufwertung der Planstelle, Bonuszahlungen und die Frage der indirekten Gehaltserhöhung "über Überstunden" anhand von Unterlagen analysiert. Die Ergebnisse zeigen Folgendes: 2016 gab es jedenfalls keine Gehaltserhöhung, denn mehr Geld erhielt Thier erst ab Februar 2019. Sie habe auch Boni erhalten – allerdings trifft das auch auf ihre Kollegenschaft zu. "Eine direkte Bevorzugung von Mag. Thier nicht ersichtlich", schreibt die WKStA dazu. Die Frage der Überstunden kann von den Ermittlern mangels entsprechenden Datenbestands nicht abschließend beantwortet werden, allerdings sei eine "Mehrbelastung durch Abendveranstaltungen", für die Thiers Abteilung zuständig war, grundsätzlich erkennbar.

"MEGA-DRINGEND"

Richtig sei allerdings, dass Schmid persönlich interveniert hat. Ende 2018 hat das Finanzministerium beim dafür zuständigen Ministerium für den öffentlichen Dienst (das von Vizekanzler Heinz-Christian Strache geleitet wurde) einen Antrag gestellt, die Planstellen von Thier und einer zweiten Mitarbeiterin aus der Öffentlichkeitsarbeit aufzuwerten. In einer E-Mail aus der Personalabteilung des Finanzressorts heißt es "über Auftrag von Herrn GS (Generalsekretär Schmid, Anm.) bitte MEGA-DRINGEND (…) noch DIESE WOCHE (!) … aufwerten lassen". Im Jänner 2019 urgierte die Assistentin von Schmid noch einmal, und die Botschaft dürfte im Beamtenministerium angekommen sein: Dort hielten Referenten fest, dass der Antrag vorgezogen werden soll, weil informell kommuniziert worden sei, dass Thier die Lebensgefährtin des Bundeskanzlers sei." Tatsächlich bekam sie dann ab Februar mehr Geld, dem Vernehmen nach rund sechzig Euro im Monat.

Um Prämien geht es auch beim ehemaligen Kanzlersprecher Johannes Frischmann. Der arbeitete einst ebenfalls in der Öffentlichkeitsabteilung des Finanzministeriums, wechselte dann aber ins Team Kurz – zuerst zur ÖVP, dann ins Kanzleramt. Er ist einer der Beschuldigten in der Inseraten- und Umfragenaffäre, und es gilt die Unschuldsvermutung.

"Sag niemandem was!"

Auch auf dessen Entlohnung soll Schmid Einfluss genommen haben. Frischmann sollte im Juni 2017 möglichst rasch ins Wahlkampfteam wechseln, hatte aber noch Urlaub stehen. "Deinen Resturlaub musst du noch aufbrauchen, zahlen das nicht aus", schrieb ihm Schmid. Das hielt Frischmann für ausgeschlossen, denn er müsse "so schnell wie möglich beginnen". Den gesamten Resturlaub auszahlen wollte Schmid aber nicht – er wollte sich "nicht von parlamentarischen Anfragen verarschen lassen". Exakt drei Tage später hatte der Generalsekretär seine Meinung geändert und lenkte ein: "Also du bekommst jetzt deinen Urlaub ausbezahlt (…) da steigst du gut aus!" Frischmann bedankte sich, und Schmid forderte ihn zu Diskretion auf: "Sag niemandem was und halte darüber die Klappe!" Das hätte der Tiroler seinem Landsmann offenbar nicht sagen müssen: "Über Geld haben Tiroler nie geredet", erinnerte ihn Frischmann.

Ganz so stimmt das allerdings nicht, geschrieben wurde jedenfalls darüber. Nur einen Monat zuvor hatte Frischmann Schmid jedenfalls berichtet: "Meine Augen haben heute gestrahlt, als der Lohnzettel gekommen ist. DANKE!" Grund für seine Freude: eine Prämie, deren Auszahlung Schmid so begründete: "Ich honoriere Loyalität. Nur das zählt." Aus dem Umfeld von Frischmann heißt es, dass es sich beim Urlaubsabbau um eine arbeitsrechtliche Debatte handle und dass Prämien "gängige Praxis" gewesen seien. Seine damalige Antwort an Schmid klingt aus heutiger Sicht fast hellseherisch: "Ich bleibe loyal. Ich zähle zum kleinen Orchester auf der Titanic, das bis kurz vor dem Untergang gespielt hat." (Renate Graber, Fabian Schmid, 28.10.2022)