[Livebericht] Krieg in der Ukraine

[Panorama] Bei der Zeitumstellung am Sonntag wird eine Stunde zurückgedreht

[Inland] Türkise Fesseln der ÖVP: Warum sich die Volkspartei nicht von Kurz löst

Was die Flüchtlingszelte ausgelöst haben und wer daraus Profit schlägt

[International] Böhmermann leakt geheimen NSU-Bericht, der bis 2044 verschlossen bleiben sollte

[Wirtschaft] Schmids Vorwürfe: Türkis wollte mit Unternehmern rot-schwarze Politik schlechtmachen

Liliputbahn-Chefin Kleindienst-Jilly: "Ja, ich bin ein Praterkind"

[International] Massenpanik bei Halloween-Feiern in Südkorea: 153 Tote, 83 Verletzte – auch Österreicher darunter

[Web] iPad Pro 2022 im Test: Das stärkste Tablet, das fast niemand braucht

[Sport] Kritik an Basketball-Star Irving wegen Unterstützung eines sehr umstrittenen Films

[Kultur] Porno auf Wienerisch: Schweinderln unter sich

Die Wiener Festwochen scheinen festgefahren

[Wissenschaft] Zombies waren nicht immer Menschenfresser

[Lifestyle] Gemeinsam Sporteln nach Corona: Wo sind die alle hin?

[Wetter] Über den Niederungen und Becken des Nordens, Ostens und Südostens halten sich besonders während der ersten Tageshälfte einige Nebelfelder. Im Laufe des Nachmittages trocknen die Nebelfelder immer öfter ab, am längsten dauert dies wiederum ganz im Osten. Außerhalb der Nebelregionen überwiegt der Sonnenschein, einzig hohe und somit harmlose Wolken ziehen über den Himmel. Der Wind weht schwach, mitunter mäßig aus Ost bis Südwest. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 3 und 13 Grad, die Nachmittagstemperaturen je nach Nebel oder Sonne zwischen 15 und 26 Grad, am wärmsten wird es an der föhnigen Alpennordseite.



[Zum Tag] Heute ist Gedenktag für die Opfer politischer Gewalt.