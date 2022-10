In der ICE-Hockey-League haben sich die vorderen Teams der Tabelle am Freitag großteils durchgesetzt. Tabellenführer Bozen hielt seine Führung mit einem 6:2 im Südtirol-Derby gegen Pustertal konstant. Linz ist durch ein 6:3 gegen Schlusslicht Asiago vorübergehend mit vier Punkten Rückstand erster Verfolger – zwei Punkte vor dem spielfreien Meister Salzburg, der gleich vier Spiele weniger absolviert hat. Weitere zwei Punkte dahinter rangieren die Vienna Capitals und Innsbruck.

Die Wiener zwangen Ljubljana durch einen Triplepack von Maxwell Zimmer (12., 31./PP, 59.) mit 4:3 in die Knie. Und revanchierten sich damit für die letzte, nun bereits sieben Auftritte zurückliegende Niederlage nach regulärer Spielzeit in Wien (2:3). Hinter Bozen und Salzburg haben die "Caps" den drittbesten Punkteschnitt der Liga.

Zurück

Linz kehrte nach zwei Niederlagen mit einem 6:3 gegen Liga-Schlusslicht Asiago auf die Siegerstraße zurück. An gleich vier Toren war Michael Haga beteiligt, er traf wie Brian Lebler doppelt. Innsbruck setzte sich im Westduell mit den Pioneers in Feldkirch 3:2 durch. Ein Powerplaytor des gebürtigen Vorarlbergers Martin Ulmer (48.) machte den Unterschied.

Der KAC schrieb nach dem gewonnenen Derby in der neu renovierten Halle wieder Überstunden. Lukas Haudum (36.), und Matt Fraser (51.) schossen den Rekordmeister nach 0:2-Rückstand gegen Fehervar noch in die Verlängerung. In dieser sicherte Paul Postma nach 35 Sekunden und Idealpass von Thomas Koch dem Tabellensiebenten den zweiten Punkt.

Der punktegleiche VSV ging auch in Graz als Verlierer vom Eis (2:4). Zwar egalisierten die Adler ein 0:2, Viktor Granholm antwortete aber nur 40 Sekunden nach Chris Collins' Ausgleich mit dem Siegtreffer aus steirischer Sicht (54.). Goalie Christian Engstrand war beim Comeback nach Verletzung ein sicherer Rückhalt zum ersten Heimsieg der Steirer in dieser Saison.

Bozens Heimbilanz ist auch im siebenten Saisonauftritt eine perfekte. Beim 6:2 gegen Pustertal schnürten Mike Halmo und Matt Frattin vor über 4.600 Zuschauern jeweils Doppelpacks. (APA, 28.10.2022)

Ergebnisse – Freitag, 28.10.2022:

Graz99ers – EC VSV 4:2 (0:0,1:0,3:2)

EC-KAC – Fehervar AV19 3:2 n.V. (0:2,1:0,1:0,1:0)

Olimpija Ljubljana – Vienna Capitals 3:4 (1:1,1:2,1:1)

Black Wings Linz – Asiago Hockey 6:3 (1:1,3:1,2:1)

Pioneers Vorarlberg – HC Innsbruck 2:3 (1:0,0:2,1:1)

HCB Südtirol – Pustertal Wölfe 6:2 (3:0,2:0,1:2)