Katja Spitzer, "Ringo und die Vampirkaninchen". € 19,– / 56 Seiten. Mairisch, Hamburg 2022. Ab 6 Jahren. Foto: Mairisch

Darf es ein bisschen gruselig sein? Katja Spitzer erzählt die Geschichte des Windhundes Ringo und einer blutrünstigen Kaninchenbande. Ringo ist ein Butler mit besten Manieren und wohnt in einem Schloss mit seinem Herrn Mr. Constantin. Dieser bekommt eines Tages ein flauschiges Babykaninchen geschenkt. Es heißt Moffat und bringt Ringos Tagesablauf gehörig durcheinander. Es zieht alle Aufmerksamkeit auf sich, bekommt ein Himmelbett und einen Whirlpool. Frechheit! Als eines Nachts Kaninchen mit spitzen Eckzähnen im Garten ihr Unwesen treiben und eines davon große Ähnlichkeit mit Moffat hat, wird Ringo nervös. Er glaubt, dass die Vampirkaninchen hinter ihm her sind. Darum bringt er sich mit Knoblauch-Tiramisu in Stellung. Eine Verfolgungsjagd, unerwartete Wendungen und witzige Details machen aus der Geschichte herrliches Grusel-Lesefutter!