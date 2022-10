Erst zwei Tage zuvor hatte ein unbekannter Täter eine 18-Jährige in einem Park in Wien-Liesing vergewaltigt

Der Täter wird als "20- bis 30-Jähriger mit dunklem Teint" beschrieben. Foto: APA / Florian Wieser

Wien – Eine 22-jährige Frau ist in der Nacht auf Samstag im zehnten Wiener Gemeindebezirk vergewaltigt worden. Die Frau war gegen Mitternacht im Martin-Luther-King-Park spazieren gegangen und wurde nach Angaben der Polizei von einem Unbekannten von hinten zu Boden gerissen. Gegenüber der Polizei beschrieb die 22-Jährige den Täter als 20- bis 30-Jährigen mit dunklem Teint. Rettung und Polizei wurden alarmiert, eine Sofortfahndung verlief erfolglos, berichtete die Exekutive am Samstag.

Ob es eine Verbindung zu einer Vergewaltigung am Donnerstag in Liesing gibt, kann die Polizei derzeit weder ausschließen noch bestätigen. Ein bisher unbekannter Mann soll eine 18-Jährige erst in einem Bus belästigt, verfolgt und anschließend im Fridtjof-Nansen-Park bedroht, geschlagen und vergewaltigt haben. Der Polizeimeldung zufolge ist der Verdächtige Mitte 20, rund 1,75 Meter groß und ausländischer Herkunft. Die Täterbeschreibungen sind ähnlich, allerdings unterscheide sich der Ablauf der Vergewaltigungen, sagt ein Polizeisprecher auf STANDARD-Anfrage. So sei in einem Fall gesprochen worden, im anderen aber nicht. Die Ermittlungen seien im Gange. (APA, red, 29.10.2022)