Salami und das iranische Regime in den Protesten eine Verschwörung aus dem Ausland. Foto: AP / Vahid Salemi

Teheran – Der Kommandant der iranischen Revolutionsgarden Hussein Salami hat die Demonstrierenden am Samstag davor gewarnt, auf die Straßen zu gehen: "Kommen Sie nicht auf die Straße. Heute ist der letzte Tag der Aufstände", sagte Salami laut der Nachrichtenagentur Reuters. Der iranischen Nachrichtenagentur "Mehr" zufolge betonte Salami: "Die Verschwörung, die dieser Tage in unserem Land vor sich geht, ist das gemeinsame Produkt der USA, Großbritanniens, Saudi Arabiens und des zionistischen Regimes", also Israels.

Seit dem Tod der 22-jährigen Kurdin Mahsa Amini in Polizeigewahrsam halten Proteste das iranische Regime in Atem. Beobachter sehen darin eine der größten Herausforderungen für die religiöse und politische Führung seit der Revolution im Jahr 1979. Laut Menschenrechtsgruppen sind dabei rund 250 Menschen getötet und mehrere tausend inhaftiert worden.

Am Freitag hatten Videos in den sozialen Medien gezeigt, wie Demonstrierende den Tod von Ayatollah Ali Chamenei und den Sturz der Basij-Milizen forderten, die eine wichtige Rolle in der Niederschlagung der Proteste gespielt hatten. (Reuters, red, 29.10.2022)