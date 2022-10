Als "Fahrende" werden Angehörige der Jenischen wegen ihrer nomadischen Lebensweise bezeichnet. Viele wurden jedoch in die Sesshaftigkeit gezwungen. Alena Klinger

Vor fast dreißig Jahren wurden die Roma in Österreich als Volksgruppe anerkannt. Der Weg dorthin könnte Vorbild für den Anerkennungsprozess der Jenischen sein. Doch diese fühlen sich von der Politik hingehalten und ignoriert. Gibt es ein jenisches Europa, und wenn ja, wo liegt es? Eine Spurensuche der Schweizer Filmemacher Andreas Müller und Simon Guy Fässler führt nach Kärnten, in den Nordosten Frankreichs und nach Graubünden, in den Alltag jenischer Familien und einer transnationalen Minderheit. Müller und Fässler haben Ausschnitte ihres Dokumentarfilms Ruäch, der 2023 in die Kinos kommen soll, nach Innsbruck mitgebracht, auch Protagonisten des Films sowie Vertreterinnen und Vertreter jenischer Verbände aus vielen Ländern sind angereist. Großes Hallo, die Stimmung ist ausgelassen.

Wenn man so will, ist Innsbruck an diesem Tag im Oktober die Hauptstadt des jenischen Europas: Die Initiative Minderheiten Tirol hat bereits zum sechsten Mal den Jenischen Kulturtag organisiert, er soll Kultur, Geschichte und Gegenwart der Jenischen sichtbar machen, über die die breite Masse bis heute wenig mehr weiß als das, was jahrhundertelang an stereotypen Abwertungen reproduziert wurde und zu Verfolgung und Ausgrenzung geführt hat.

Ernüchterndes Fazit

Er erkläre es den Leuten gerne auf die pragmatische Tour, hat Marco Buckovez kürzlich in einem Interview gesagt: "Wenn du uns jetzt bös‘ anreden willst, dann sagst du zu uns ‚Weißer Zigeuner‘". Dann wüssten die meisten erstmal, "um was es geht". Buckovez ist Obmann des Vereins Jenische in Österreich, der sich seit rund einem Jahr um deren Anerkennung als Volksgruppe bemüht, der STANDARD berichtete. Mehrfach sind Buckovez und Verein-Mitgründerin Heidi Schleich seither zu Gesprächen nach Wien gefahren, zuletzt zu einem Treffen mit Vertretern der zuständigen Sektion II des Bundeskanzleramts. Fazit: "Ernüchternd", so Buckovez zum STANDARD. Denn es sei bisher "nichts weitergegangen", auch zu einem Gespräch mit Integrationsministerin Susanne Raab sei es nicht gekommen.

Raab war zur Frage, wie es um die im schwarz-grünen Regierungsprogramm festgeschriebene "Prüfung der Anerkennung der Jenischen" steht, auch für den STANDARD nicht erreichbar, mehrere Anfragen dazu wurden von ihren Pressesprechern ignoriert. Laut Buckovez und Schleich ist es in den bisherigen Gesprächen vor allem um die Suche nach einem Konzept für den Anerkennungsprozess gegangen – bislang ohne Ergebnis.

"Die Prüfung der Prüfung wird noch geprüft": So kommentiert das die Kärntner Schriftstellerin Simone Schönett und spricht von einer "fortwährenden Hintansetzung". Schönett, 1972 in eine jenische Familie geboren, hat bereits um die Jahrtausendwende zusammen mit Schriftstellerkollegen wie dem früh verstorbenen Romed Mungenast den Jenischen Kulturverband gegründet. Die Anerkennung der Jenischen war auch damals schon ein erklärtes Ziel.

Kritik kommt auch von den Grünen: "Uns geht das auch zu langsam", sagt die grüne Minderheitensprecherin Olga Voglauer. "Es ist sehr klar definiert, was in Österreich eine Volksgruppe ist. Und wir haben ja am Beispiel der Roma ein Modell, wie wir zur Anerkennung kommen können." Dass es sich dabei um eine Minderheit handelt, die nicht auf ein bestimmtes Siedlungsgebiet beschränkt ist, galt "damals die große Ausnahme", sagt die Politikwissenschaflerin Erika Thurner. Auch insofern könne die Anerkennung der Roma als Modell für jene Jenischen gelten.

Historisches Zeitfenster

Dadurch, dass es das Anliegen der Jenischen ins Regierungsprogramm geschafft habe, habe sich ein "historisches Zeitfenster" geöffnet, sagt Schönett. Und es sei zu hoffen, dass sich dieses Fenster nicht ohne Ergebnis wieder schließe.

Die Schweiz ist das einzige Land in Europa, in dem die Jenischen als Volksgruppe anerkannt sind. Dazu brauchte es zunächst "nur" ein verbales Bekenntnis der Politik, so Willi Wottreng am Jenischen Kulturtag. Das Ringen um Rechte sei erst danach so richtig losgegangen, so der Geschäftsführer der Radgenossenschaft der Landstraße, Dachorganisation der Schweizerischen Jenischen und Sinti. Auch wenn viele Probleme noch die alten seien, könne man heute "mit mehr Würde, Selbstbewusstsein und Stolz auftreten". Dass in Österreich Schritte unternommen werden, wird von den Schweizer Jenischen begrüßt: "Das hilft auch den Bestrebungen in anderen Ländern und trägt dazu bei, uns als transnationale Volksgruppe zu stärken." (Ivona Jelcic, 29.10.2022)