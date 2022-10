Dem Opfer entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro

Das Opfer erwarb über eine Webseite einen Betrag in Kryptowährung und überwies diesen auf die Wallet der Tatverdächtigen. Foto: Reuters/DADO RUVIC

Ein 24-Jähriger aus dem Oberkärntner Bezirk Spittal hat einer Unbekannten seit 19. Oktober mehrere tausend Euro überwiesen, um mit einer Kryptowährung Geld zu verdienen. Das Geld ist mittlerweile weg, ebenso der Kontakt zu der Frau. Der Mann erstatte Anzeige bei der Polizei, wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Samstag mitteilte.

Die Frau hatte den Kärntner vor zehn Tagen über Social Media kontaktiert. Dabei ergab sich eine längere Unterhaltung über Kryptowährungen. Der Mann ließ sich zur Überweisung mehrerer Geldbeträge auf ein englisches Konto überreden. Die Unbekannte meldete sich dann immer wieder, weil sie mehr Geld benötigte.

Der 24-Jährige erwarb auch über eine Webseite einen Betrag in Kryptowährung und überwies diesen auf die Wallet (Tool für Onlinezahlungen, Anm.) der Tatverdächtigen. Bis der Mann sich schließlich bei der Polizei Möllbrücke meldete, entstand ihm so ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. (APA, 29.10.2022)