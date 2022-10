Matchwinner. Foto: APA/KRUGFOTO

Salzburg hat sich keine Blöße gegeben und Bundesliga-Schlusslicht Hartberg in der 14. Runde zuhause mit 1:0 (0:0) geschlagen. Eine Rotationself mühte sich am Samstag aber zu einem wahren Arbeitssieg, den erst "Joker" Noah Okafor (48.) sicherstellte. Hartberg wehrte sich tapfer, konnte die dritte Niederlage en suite bzw. die 6. in den jüngsten 7 Spielen aber nicht verhindern. Salzburg darf sich nun völlig auf das Champions-League-"Finale" gegen Milan am Mittwoch konzentrieren.

Wie erwartet ließ "Bullen"-Coach Matthias Jaissle fröhlich rotieren. Sieben Neue im Vergleich zum 1:2 gegen Chelsea am Dienstag bevölkerten beim Anpfiff das Feld: Ignace van der Brempt, Kamil Piatkowski, Youba Diarra, Lawrence Agyekum, Roko Simic, Benjamin Sesko und Dijon Kameri. Letzterer stand zum ersten Mal nach seiner Schulterverletzung am 18. September wieder in der Startelf. Bei Hartberg durften sich nach der 1:5-Watschen gegen Rapid fünf Neue versuchen, Innenverteidiger Thomas Rotter bescherte dieser Umstand den ersten Saisoneinsatz überhaupt.

Keine Überraschungen

Spielerisch gab es keine Überraschungen. Salzburg dominierte das Geschehen mit enormen 76 Prozent Ballbesitz vor der Pause, schaffte es aber meist nicht, die Hartberger Linien zu durchbrechen. Viele Eckbälle, einige Missverständnisse im Zuspiel und wenige nennenswerte Chancen waren die Folge. Kameri scheiterte bei einer Fußabwehr an TSV-Goalie Rene Swete (5.), 20 Minuten später verpasste der heranfliegende Simic nach Vorlage Maximilian Wöbers den Ball im Fünfer nur um Zentimeter (25.). Hartberg kam seinerseits lediglich zu einem halbwegs gefährlichen Versuch, der Weitschuss von Jürgen Heil ging aber eher knapp am Tor vorbei (44.).

Es brauchte die Einwechslung von Maurits Kjaergaard und Okafor zur Pause, zweineinhalb Minuten nach Wiederbeginn zappelte der Ball im Netz. Der Schweizer war mit etwas Glück nach einem geblockten Schuss Kjaergaards in Soloposition gestanden und schloss aus wenigen Metern sicher ins lange Eck ab. Ihrerseits ließen die Hausherren aber nun auch etwas mehr zu. Matija Horvats Versuch wurde geblockt (53.), später scheiterte Heil im Fallen im Strafraumgestocher (61.). Wieder kurz danach waren es nur wenige Zentimeter, die Seth Paintsil um seinen vermeintlichen Ausgleich brachten, der Ghanaer war aber im Abseits gestanden (62.).

Salzburg vermochte nicht, den Sack vorzeitig zuzumachen, wurde erst im Finish wieder etwas gefährlicher. Agyekum hatte da zwei Möglichkeiten, schoss aber daneben (76.) und wurde geblockt (77.). Erst der Schlusspfiff erlöste den haushohen Favoriten. (APA, 29.10.2022)

Fußball-Bundesliga, 14. Runde:

Red Bull Salzburg – TSV Hartberg 1:0 (0:0).

Wals-Siezenheim, Red-Bull-Arena, 10.345, SR Grobelnik

Tor: 1:0 (48.) Okafor

Salzburg: Köhn – Van der Brempt, Piatkowski, Bernardo, Wöber (46. Ulmer) – Agyekum (88. Baidoo), Diarra, Kameri (64. Gourna-Douath), Seiwald (46. Kjaergaard) – Simic, Sesko (46. Okafor)

Hartberg: Swete – Steinwender, Rotter (87. Kainz), M. Horvat – Farkas, Heil (87. Kriwak), Ejupi (78. Elmog), Karamarko – Frieser, Aydin – Paintsil (70. Tadic)

Gelbe Karten: -