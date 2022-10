Nichts zu holen für Rossi (li) und seine Kollegen in Detroit. Foto: Reuters/Brian Sevald-USA TODAY Sports

Detroit – Minnesota Wild hat in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL nach zuletzt erfolgreichen Auswärts-Auftritten wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Bei den Detroit Red Wings brachte Kirill Kaprizow mit seinem sechsten Saisontor bereits in der 2. Minute die Wild mit 1:0 in Führung, ehe aber in Folge Lucas Raymond mit zwei Treffern den 2:1-Sieg sicherstellte. Der Vorarlberger Marco Rossi stand bei Minnesota 13:15 Minuten auf dem Eis. (APA, 30.10.2022)