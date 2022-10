In einer Diskothek im ostmährischen Slusovice brach in einem Gedränge Panik aus. Alle Verletzten sind zwischen 15 und 20 Jahre alt

Acht Personen wurden verletzt, fünf davon schwer (Archivbild). Foto: EPA / Martin Divisek

Prag – Bei einer Halloween-Party in einer tschechischen Diskothek sind in der Nacht zum Sonntag mindestens acht Menschen verletzt worden, fünf davon schwer. Wie ein Sprecher der Rettungskräfte der Nachrichtenagentur CTK sagte, waren zwei junge Menschen Sonntagfrüh noch in Lebensgefahr. Alle Verletzten seien zwischen 15 und 20 Jahre alt.

Nach Augenzeugenberichten war es in einem Stiegenaufgang zur Diskothek im ostmährischen Slusovice zu einem Gedränge gekommen. Manche Augenzeugen berichteten auch von Rempeleien. Die Treppe war nach Polizeiangaben überfüllt von jungen Menschen, die versuchten, ins Innere zu kommen. Aufgrund des Drucks der Nachdrängenden konnten die Vorderen nicht mehr zurück, weshalb Panik ausbrach. Dabei wurden eingeklemmte Jugendliche bewusstlos.

Im südkoreanischen Seoul war es am Samstag bei Halloweenfeiern zu einer Massenpanik mit über 150 Toten gekommen. (APA, red, 30.10.2022)