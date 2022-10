Lafnitz – Der SV Horn hat in der 2. Fußball-Liga am Sonntag die Tabellenführung zurückgeholt. Die Niederösterreicher erreichten in Lafnitz ein 1:1-Remis und liegen damit in der Tabelle einen Punkt vor St. Pölten, das am Freitag mit einem 5:0 gegen die Young Violets überzeugt hatte.

Jurica Poldrugac brachte die Hausherren in der 40. Minute in Führung, nur fünf Minuten nach der Pause scorte Burak Yilmaz zum 1:1. In zuvor neun Partien der beiden Mannschaften hatte es jeweils immer einen Sieger gegeben, es war also das erste Remis der beiden Clubs gegeneinander. Zum Abschluss der Runde empfing im Anschluss noch Sturm Graz II den Kapfenberger SV. (APA, 30.10.2022)

Ergebnisse 2. Liga – 14. Runde:

Sonntag

SV Lafnitz – SV Horn 1:1 (1:0)

SK Sturm Graz II – Kapfenberger SV 12.30