Die Zahl der Besucher überstieg bei weitem die Zahl der benötigten Sicherheitskräfte. Foto: REUTERS/PAUL LORGERIE

Kinshasa – Bei einem Massenansturm auf ein Konzert des kongolesischen Sängers Fally Ipupa in Kinshasa sind am Samstag elf Menschen gestorben, darunter zwei Polizisten, wie der Innenminister der Demokratischen Republik Kongo Daniel Aselo Okito mitteilte. Das Märtyrerstadion in der kongolesischen Hauptstadt war mit mehr als 80.000 Zuschauern überfüllt. Einige der Zuschauer drängten sich in die VIP- Bereiche und auf reservierte Plätze, wie Reuters-Reporter berichteten.

Laut Polizei sind zehn der elf Todesopfer erstickt. Sieben Personen seien infolge des Gedränges ins Krankenhaus gebracht worden, sagte Innenminister Aselo Okito in einer Erklärung.

Unruhen vor Ipupa-Konzert



Die Sicherheitskräfte hatten zuvor Tränengas eingesetzt, um die gewalttätige Menge auf den Straßen außerhalb des Stadions zu zerstreuen, wo sich viele Menschen vor dem Konzert des in Kinshasa geborenen Ipupa versammelt hatten. Die Zahl der Besucher im Stadion überstieg bei weitem die Zahl der nötigen Sicherheitskräfte.

Im Jahr 2020 evakuierte die französische Polizei den Pariser Bahnhof Gare de Lyon, nachdem Menschen bei Unruhen vor einem geplanten Ipupa-Konzert in der Nähe Brände gelegt hatten. (Reuters, red, 30.10.2022)