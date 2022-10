Die Zahl der vermeldeten Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen bleibt seit dem Vortag unverändert. Foto: IMAGO/Lobeca

Wien – Am Sonntag meldete die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) 4.260 Neuinfektionen, die am Samstag in Österreich diagnostiziert wurden. Somit ist die Zahl der aktiven Fälle um 4.899 auf 63.615 gesunken. Ebenso gab es einen Rückgang bei der Sieben-Tages-Inzidenz auf 420,2. Ein Todesfall wurde im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Diese Angaben sind wegen der zahlreichen Nachmeldungen von Todesfällen allerdings nicht vollständig und erhöhen sich gewöhnlich im Laufe der folgenden Tage deutlich.

Mit Stand Sonntagvormittag lagen 1.982 Personen, also neun weniger als am Vortag, in Österreich im Spital. 100 Patientinnen und Patienten wurden auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl veränderte sich seit dem Vortag nicht, ist jedoch innerhalb einer Woche um 28 zurückgegangen. (APA, red, 30.10.2022)