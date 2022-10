Der neue britische Premierminister Rishi Sunak fährt nicht zur UN-Klimakonferenz. Seine Entscheidung begründete er mit drängenden innenpolitischen Problemen. Foto: AP Photo/Alberto Pezzali

Eine Woche vor Beginn der UN-Klimakonferenz COP27 steht der neue britische Premier im Kreuzfeuer der Kritik. Nach Rishi Sunaks Absage seiner eigenen Teilnahme warnen neben der Opposition und Umweltverbänden auch konservative Parteifreunde vor einem möglichen Ansehensverlust für Großbritannien. Zuvor hatte Sunaks Vorgängerin Liz Truss bereits den als Klimaschützer weltweit bekannten König Charles III. an einem Besuch des knapp 14 Tage dauernden globalen Treffens im ägyptischen Sharm al-Sheikh gehindert. Demonstrativ erwägt nun Ex-Premier Boris Johnson seine Teilnahme.



Medienberichten zufolge haben die Besuchspläne für helle Aufregung bei Sunaks Beratern in der Downing Street Nummer Zehn ausgelöst. Unklar blieb, ob Johnson als Teil der offiziellen britischen Delegation reisen will oder einer Einladung, entweder durch die ägyptische Regierung oder durch Klimaschutzgruppen, folgt. Der bekanntermaßen an Umweltthemen interessierte frühere Premierminister war vergangenen November Gastgeber von COP26 in Glasgow. "Statt sich die Erde untertan zu machen, muss die Menschheit zu ihrer Hüterin werden", rief er damals den Delegierten zu.

Als Präsident des Glasgower UN-Treffens amtierte der frühere Wirtschaftsminister Alok Sharma, ein enger Gefolgsmann Johnsons. Dem in Indien geborenen Politiker kamen angesichts mancherlei mühsamer Kompromisse zum globalen Kohleausstieg und zur Methan-Reduzierung gegen Ende der Tagung die Tränen; viele Teilnehmer stellten ihm für seine unermüdliche Arbeit ein gutes Zeugnis aus.

Sharma nicht mehr im Amt

Umso alarmierter nahmen Kenner der Materie vergangene Woche die Nachricht auf, dass Sunak in der neuen Regierung Sharma nicht mehr berücksichtigt hat. Zwar reist der 55-Jährige als amtierender COP-Präsident nach Ägypten, ebenso wie die Ressortschefs für Äußeres, Umwelt und Wirtschaft; in einem Interview mit der "Sunday Times" äußerte sich Sharma aber "ziemlich enttäuscht" über Sunaks Absage: "Seine Teilnahme wäre ein Signal unseres Engagements gewesen."

Der Premierminister hatte seine Entscheidung mit drängenden innenpolitischen Problemen begründet. Dabei steht die zukünftige Haushaltspolitik an vorderster Stelle, weil die Kurzzeit-Regierungschefin Truss der Insel eine Mini-Finanzkrise beschert hatte. Sunak und sein Finanzminister Hunt müssen bis Ende des Monats Wege finden, ein Milliardenloch im Haushalt zu stopfen, das sich je nach Schätzung auf bis zu 50 Milliarden Pfund beläuft.

Wie viele andere Klimapolitiker ist Sharma der Meinung, Klima-freundliche Politik und solide Staatsfinanzen seien keineswegs Gegensätze, im Gegenteil: "Es geht nicht nur um die Umwelt. Wenn wir’s richtig anpacken, geht es auch um neue Jobs und zusätzliche Investitionen aus dem Ausland." Hingegen hält der COP-Präsident nichts von neuen Lizenzen für Öl- und Gasförderer in der Nordsee, die demnächst von der Londoner Regierung vergeben werden: Das Vorhaben sei mit den gesetzlich verbindlichen Zielen zur Entkarbonisierung der britischen Wirtschaft nicht vereinbar. Großbritannien hat sich dazu verpflichtet, bis 2035 seinen Energiebedarf aus erneuerbaren Quellen zu decken.

Nähe zu Öl- und Gasfirmen

Die britischen Medien weisen gern auf finanzielle Abhängigkeiten der Spitzenpolitiker hin, deren Parteien kaum staatliche Unterstützung erhalten. Sunak sammelte im Lauf des vergangenen Jahres für seine beiden Anläufe, das höchste Partei- und Regierungsamt zu erringen, mehr als eine halbe Million Spenden von Firmen und reichen Geschäftsleuten. Umgerechnet 164.000 Euro stammten von Unternehmen aus der Energiebranche und der Luftfahrt. "Der Premierminister schlägt sich auf die Seite großer Öl- und Gasfirmen, nicht auf die Seite des Volkes", kommentierte Labours Energiesprecher Edward Miliband.

Kritisch sieht die Opposition auch das Festhalten des neuen Mannes in der Downing Street an einer Entscheidung seiner Vorgängerin: Anders als die USA und Frankreich wird das Königreich in Sharm al-Sheikh nicht durch sein Staatsoberhaupt vertreten sein. König Charles III. will stattdessen Ende der Woche hochkarätige Entscheidungsträger und Klimaexperten im Buckingham-Palast versammeln und ihnen für die Verhandlungen Mut machen. Vor Jahresfrist hatte er den Glasgower Delegierten eine Botschaft seiner gesundheitlich verhinderten Mutter überbracht, die im Nachhinein beinahe prophetisch klingt. Die Staatsleute aus aller Welt müssten "den Ruf kommender Generationen vernehmen", legte ihnen Queen Elizabeth II. ans Herz, denn: "Keiner von uns wird ewig leben." (Sebastian Borger aus London, 30.10.2022)