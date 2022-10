Ahmedabad – Nach dem Einsturz einer Hängebrücke im Westen des indischen Bundesstaates Gujarat sind am Sonntag Hunderte von Menschen in einen Fluss gestürzt, von denen nach offiziellen Angaben nach mehrere verletzt wurden. 30 Personen sind demnach gestorben.

Zum Zeitpunkt des Einsturzes befanden sich mehr als 400 Menschen auf der Brücke in der Stadt Morbi und sind in den Machchu-Fluss gestürzt, berichtete der lokale Fernsehsender Zee News. "Die Menschen sind in den Fluss gestürzt und es gibt Verletzte. Wir haben noch keine genauen Zahlen. Die Rettungsarbeiten sind im Gange", sagte Rahul Tripathi, ein Polizeibeamter am Unglücksort zu Reuters.

Brücke erst freigegeben



Vom Fernsehsender ausgestrahlte Aufnahmen zeigten Dutzende von Menschen, die sich an den Seilen der eingestürzten Brücke festhielten, während die Rettungskräfte versuchten, sie zu retten.

Die 230 Meter lange historische Brücke wurde während der britischen Herrschaft im 19. Jahrhundert gebaut. Sie war sechs Monate lang wegen Renovierungsarbeiten gesperrt und wurde erst letzte Woche wieder für die Öffentlichkeit freigegeben. (Reuters, red, 30.10.2022)